守護學童安全 高雄四維國小志工家長組「小黃帽講師」

四維國小「小黃帽講師」，利用生動的道具和故事情節，加深學童交通安全觀念。（四維國小提供）

2025/05/20 23:24

〔記者許麗娟／高雄報導〕新北市三峽區重大車禍讓社會更關注學生交通安全，高雄市四維國小有一群由志工與家長組成「小黃帽講師」，透過故事情節、道具和生動肢體表演，走入班級進行交通安全宣導，讓學童在路上能學會保護自己；樂群國小則推出學童戴「小黃帽」，以喚起車輛注視。

四維國小「小黃帽講師」雖是由志工與家長組成，但成員均受過靖娟基金會的培訓課程，從交通知能觀念建立到教案認識、教學技巧與實際操作，再透過課程，入班進行宣講。

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四維國小校長王淵智指出，學校安排1到６年級上下學期各入班1節，課程的設計配合孩子的成長需求循序加深加廣，從低年級的行走、安全帽、安全帶等基本知能，3年級如何使用大眾交通工具，4年級的視野死角、內輪差等，到高年級從行人轉為從駕駛者的觀點，搭配互動體驗操加深學童的交安印象。

志工講師分享，每次入班宣講前會先賣個關子，例如在視野死角的課程，會透露最後有個影片，是沒有鬼的鬼故事吸引孩子關注，答案揭曉是認識視野死角的重要性，課程中，除了落實交通知識，也希望讓學童將正確觀念，帶回家去與家人分享。

此外，樂群國小則推出「走一段路上學」和「樂群小黃帽」活動，鼓勵學生在學校通學步道前下車走一段路，除了重視馬路行走「停、看、聽」、注意行走安全，同時戴上樂群小黃帽，喚起車輛和路人的注視。

樂群國小校長許瓊文表示，學校通學步道工程改善完工1年，道路寬敞安全，今年吸引更多師生加入「走一段路上學」運動，不但能讓學生了解交通安全的實踐意義，還能學習安全過馬路的正確用路行為，更加熟悉周圍道路環境，落實人本交通理念。

樂群國小讓學童戴起小黃帽，喚起駕駛對學童過馬路的注意。（樂群國小提供）

樂群國小學宣導學童馬路戴起小黃帽，並舉手吸引駕駛注意。（樂群國小提供）

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