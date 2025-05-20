北市議會考察中繼動物之家 議員關注犬舍空間、動保處員額

北市議會財建委員會今考察內湖動物之家中繼園區，議員點出犬舍空間不足、動保處員額等問題。（記者甘孟霖攝）

2025/05/20 19:53

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市議會財建委員會今（20日）上午至內湖區考察台北市動物之家中繼園區，召集人詹為元指出，目前犬舍環境有些克難擁擠，建議增加臨時犬舍；議員林珍羽說，中繼園區環境尚可，但動保處要思考如何增加員額才是根本。動保處回應，中繼園區先前已擴建過犬舍，目前已無多餘空間；針對員額，已著手進行增加員額組織修編作業中。

台北市動物之家收容上千隻犬貓，動保處2020年起規畫動物之家新建工程，並於去年8月開工，預計2027年9月21日完工；中繼園區則位於動物之家原址約800公尺處，這犬舍五棟、貓舍一棟及辦公室與認養服務區共三棟。

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新建動物之家投入工程經費約12.7億元，預計興建地上4層建物，目前進度約3.97%。

設計單位簡報指出，新動物之家整體環境會將民眾、清潔、犬貓動線獨立，避免干擾，空調系統換氣綠、過濾也會增強，另針對犬隻活動彈性規畫陽台、露臺以及屋頂等安排；針對犬舍空間進行活動、休息區分區，水溝與犬區分離，空間整；貓舍則增加貓櫃，提供貓咪躲藏空間，也可增加運動量。

未來，新建動物之家一樓為檢疫工作主要流程區域，也規畫診療室，提供民眾便利動物診療；二樓接待區整合生命教育空間、寵物咖啡廳及寵物用品販賣部，並有友善的犬貓互動空間設計；三樓部分則是醫療區；四樓則是動保處辦公空間，將行政辦公室與收容所整合，可以加強對於相關事件處理的立即性；屋頂則規畫大小不一狗活動區。

詹為元說，此次考察發現中繼犬舍看來環境還是稍微克難，一個欄舍都要擠6、7隻狗狗，建議未來如果有多餘經費以及空地，是否能夠增加臨時犬舍，對於活動量的犬隻也比較友善。

林珍羽認為，中繼園區維持尚可接受，但動保處面臨最大困境還是在於員額不足，基本上招募都需要獸醫師資格，希望市府看是否能適度放寬招募條件；此外，如要根本提高動保處人員敘薪，蔣萬安應該於基北北桃平台與其他首長達成共識，並向中央反映，才能更有效留住人才。

動保處動物收容組代理組長華心惠說，中繼園區先前已進行過犬舍擴建，用來安置老齡或是犬隻行為異常需獨籠飼養犬隻為主，目前已無多餘空間；而該處員額編制55人，目前缺額達19人，今年離職或是商調高達21人，目前已完成將8名獸醫職系改動物技術職系進用，但仍無法有效改善缺額情形，目前已著手進行增加員額組織修編作業中。

北市議會財建委員會今考察內湖動物之家中繼園區，議員點出犬舍空間不足、動保處員額等問題。（記者甘孟霖攝）

北市議會財建委員會今考察內湖動物之家中繼園區，議員點出犬舍空間不足、動保處員額等問題。（記者甘孟霖攝）

北市議會財建委員會今考察內湖動物之家中繼園區，議員點出犬舍空間不足、動保處員額等問題。（記者甘孟霖攝）

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