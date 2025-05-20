童騎YouBike摔車斷牙無理賠還遭索車損 許淑華質疑保險無保障

台北市議員許淑華質詢表示，4月初有孩童騎乘時，疑因車輛本身輪蓋破損未能及時發現並處理，不知情的小朋友騎乘過程中，鞋帶捲入摔車飛出。（許淑華提供）

2025/05/20 19:38

〔記者董冠怡／台北報導〕YouBike是日常生活頻繁使用的交通工具，台北市議員許淑華今天質詢表示，4月初有孩童騎乘時，疑因車輛本身鏈蓋破損未能及時發現並處理，不知情的小朋友騎乘過程中，鞋帶捲入摔車飛出，牙齒斷裂、唇部嚴重擦挫傷等，還被索賠車損、公共自行車保險也未理賠，要求1個月內研議增加檢修頻率、理賠項目增列非住院受傷理賠態樣；對此，交通局長謝銘鴻說，保險理賠項目、維修頻率，會再跟產險公會與微笑單車溝通。

許淑華指出，北市有2萬1265輛YouBike，每月使用次數接近600萬、平均每台車每月使用約300次，保養週期以30天完成上線車輛至少1次檢修為原則，以上述個案為例，家長說保險公司不理賠，理由是廠商認為車子先前檢修無異常，難以證明與孩童自摔的關聯性，試圖撇清責任，公共自行車保險也無法理賠，這樣對嗎？

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她質疑，契約僅要求廠商負責清潔、管理與維護，並未明定檢修頻率，相關檢修頻率是否符合消費者保護法規定，確保商品或服務「符合當時科技或專業水準可合理期待的安全性」？謝銘鴻說，微笑單車公司有義務要盡量保持車輛完整。

許淑華提到，2023年投保542萬4873元、去年投保987萬9771元；2023年至2025年3月，騎乘YouBike事故件數達1154件，換算下來1個月有42件，平均大約1天1至2件，但理賠件數只有193件、占比16.7%，而且只有死亡、失能及住院才能理賠，最高100萬元，受傷未住院等樣態卻不在其中，「這保險對民眾有保障嗎？是在保什麼啊？」

交通局運輸管理科長朱宸佐說明，北市YouBike會員有432萬人、註冊卡數591萬張，公共自行車為無人化管理，有提供租借者5分鐘免費檢查車況，如有車輛異常可透過座墊反轉方式，提供下一個使用者及廠商加速修復；廠商制定保養週期約30天完成保養，針對所有上線車輛車燈、傳動、煞車、轉動、車架等系統進行調整及更換，另就民眾通報車輛異常，於24小時內派員檢修。

朱宸佐補充，民眾可自行透過網路投保公共自行車傷害險，因投保未細分年齡、健康、性別、職業等風險，全國目前皆以基本保障為主，針對死亡、失能、骨折、住院進行理賠。將再與微笑單車與保險公司，討論檢討檢修頻率及擴大理賠範圍。

微笑單車回應，不樂見民眾受傷，事發後有去調閱車輛使用紀錄，顯示該車3月下旬曾保養過，截至事發前，有98筆、1000多分鐘正常騎乘紀錄，期間並無接獲反映車輛異常，通常涉及惡意毀壞行為才會索賠，此案溝通過程中可能產生誤會，經確認車損並非不當使用所致，最後並未索賠，但仍提醒租借牽車時，可花點時間檢查車身外觀、輪胎有沒有氣、煞車、踏板等，5分鐘內不會扣款。

台北市交通局長謝銘鴻說，針對保險理賠項目、維修頻率，會再跟產險公會與微笑單車溝通。（記者董冠怡攝）

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