苑裡市場歷史建築修復動工 預算爭議未歇

苑裡鎮公所辦理苑裡公有零售市場新建工程上樑暨歷史建築修復工程動土典禮。（記者彭健禮攝）

2025/05/20 18:28

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苑裡公有零售市場2018年9月發生大火燒毀，隔年部分殘餘建物被列為歷史建築，公所規劃分「新建」、「歷史建築修復」重建，今（20）日辦理新建工程上樑暨歷史建築修復動工，兩工程預計於今年10月、明年5月完工，以新舊共融的型態，讓苑裡市場成為融合機能、美學、文化的苑裡新地標。

不過，苑裡公所、鎮代會之間就市場歷史建築修復工程預算案審議多次攻防，今天也僅有1名代表出席。鎮代會同時也發表聲明表達審查及監督立場，並公開大會決議「有關歷史建築修復工程的追加預算，雖三讀通過同意編列，但請公所於工程決標訂約後，提供數量概算表、圖說及合約書，若公所拒不提供將移送檢調查處。」

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代表會主席洪晃琦強調，為了地方發展及攤商生計，代表會也希望早日完成重建，但公所不斷增加匡列預算從7000萬至最終9780萬元，因此代表會有條件通過，之後仍會嚴格監該工程預算使用，以符合公共利益及達到最佳的修復成效。

苑裡公有零售市場2018年9月發生大火，災後現場紅磚發現印有「TR」字樣，是日治時期「台灣煉瓦（Taiwan Renga）株式會社」的英文縮寫，被視為市場可追溯至日治時期的關鍵證明，經地方人士爭取、提報文資審議，由苗栗縣政府於2019年將市場本館沿街現存牆體及別館山牆、据賣場等部分，登錄為歷史建築。

近6年來，公所陸續爭取獲經濟部、文化部、客委會、苗栗縣政府和台電等機關單位經費挹注，規劃分新建、歷史建築修復重建。新建工程部分先於去年底動工，公所今天一併辦理新建工程上樑及歷史建築修復工程動土典禮，由鎮長劉育育主持，並邀客委會主委古秀妃、文化部文化資產局長陳濟民、經濟部商業發展署副署長陳秘順、苗縣副縣長邱俐俐等人為工程祈福。

眾人持鏟動土後合影。（記者彭健禮攝）

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