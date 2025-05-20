墾丁調酒攤頻傳漫天喊價亂象 屏縣府要抓「害群之馬」

墾丁調酒攤「漫天喊價」亂象被爆料。（消保官提供）

2025/05/20 18:56

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁大街夜市近期頻傳調酒攤「漫天喊價」亂象，消費者結帳時才驚覺價格遠超預期，引發爭議。據民眾於臉書社團「爆料公社」爆料，5月17日某調酒攤一晚喊價「2盤shot要7000元，3盤shot要14000元」，未事先告知價格，消費者只能被迫接受業者「說了算」的結帳金額。此事件據查是4月8日消費者因類似問題報警，雖最終和解，但不良業者行徑已傷害墾丁旅遊形象。屏縣府將強勢稽查開罰。

當地同行業者透露，確實有某些酒攤使出身材姣好的酒保，明明一杯shot定價固定，但遇到要加濃（酒），就會形成任意加價的狀況，因為加濃的酒售價不一、濃度不一，會形成結帳時業者「說了算」的亂象，「暈船」的消費者被嚇醒後大都會氣噗噗報警協調，或上網負評。

請繼續往下閱讀...

屏東縣政府消保官表示，部分調酒攤以「加濃」為由，任意調整酒精濃度與價格，卻未明確標示酒類、容量及濃度，導致消費者權益受損。消保官強調，業者應依法清楚標示價格與成分，並張貼警語，切勿哄抬價格。為遏止亂象，縣府將於暑假前聯合墾丁大街管委會，展開多次不定期稽查，嚴懲不良業者，確保墾丁旅遊環境公平透明。

墾丁大街管委會也表態，將配合縣府稽查與宣導，呼籲業者自律，勿讓少數害群之馬破壞墾丁好不容易重塑的旅遊口碑。消保官提醒消費者，購買前應主動確認價格與酒類資訊，並保留消費憑證，以利爭議時維權。警方也呼籲，遇不合理收費可立即報警處理，切勿忍氣吞聲。

墾丁夜市作為南台灣旅遊熱點，應以誠信經營為本。消保官表示，若業者持續漠視規範，將依法開罰，絕不縱容。消費者與業者應共同努力，讓墾丁夜市重拾「好客」本色，成為安心消費的旅遊勝地。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

墾丁調酒攤「漫天喊價」亂象被爆料。（消保官提供）

墾丁調酒攤「漫天喊價」亂象被爆料。（消保官提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法