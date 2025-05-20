荒廢30年戲院終於有解 北斗遠東戲院拚明年整修動工

彰化縣北斗鎮的遠東戲院其建築外觀具1950年代工藝特色，2016年由縣府登錄為縣定古蹟。（資料照）

2025/05/20 18:49

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮的遠東戲院已經荒廢逾30年，雖然被列為縣定古蹟，卻卡在部分私人股份無法收購，導致無法開放使用，所有權人也是最大股東北斗鎮公所，近日完成收購私人股份共1260萬元，修復終於露曙光。北斗鎮公所表示，將向文化部申請修復補助7千萬元，改造可容納400人的文藝展演的活動場地，成為北斗文化新地標。

北斗遠東戲院原址曾是清代時期許家望族的私人花園「梅亭」，當地秀才許從龍在此建了一座「鵲館」設帳授徒，1895年，日本北白川宮能久親王曾暫居此處，後來在此設立北斗辨務署，1956年北斗鎮公所出地並與十多位股東合資，興建遠東戲院，早期放映電影，後來有歌舞團、布袋戲團表演，1972年以後戲院落沒歇業，閒置逾30年，不過其外觀具備50年代台灣建築工藝研究的價值，2016年被彰化縣政府文化局列為縣定古蹟。

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雖然列為縣定古蹟，卻完全無法進行活化，主因卡在當初建造時是公、民合建，其中鎮公所占兩股，民間占8股，每股5萬元，產權分散始終難以整修，經過協商，2023年原始股東同意接受彰化縣建築師公會估算的殘值1260萬元，北斗鎮公所近日完成收購，讓老戲院活化邁出一大步。

北斗鎮公所表示，遠東戲院如同廢墟，但礙於文資身分，內部老舊設計無法說改就改，已委託顧問公司針對整修技行設計，目前細部規畫期末審查，同時預向中央爭取7至8千萬元補助，最快明年動工整修。

遠東戲院荒廢逾30年，北斗鎮公所完成收購私人股份，總金額約1260萬元，讓修復工程終於露出曙光。（資料照）

電影「鐵達尼」，成為北斗遠東戲院熄燈前最後一部放映作品。（北斗鎮公所提供）

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