高雄岡山行政中心不蓋了？ 林欽榮：如期於明年7月動工

高雄副市長林欽榮澄清岡山行政中心明年7月動工。（市府提供）

2025/05/20 18:22

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員陸淑美今質詢時關切岡山行政中心進度，並引述地方傳聞是否不蓋了？副市長林欽榮答詢強調，預計明年1月核定、7月動工，2029年底完工。

岡山行政中心為高雄首宗、採雙基地同步進行公辦都更案（新、舊行政中心同時啟動），去年11月簽約，最優申請人尚發營造預計投資81億元，並邀請日本著名建築大師隈研吾操刀設計，原區公所則規劃開發為新住商大樓，預計2026年動工、2029年完工，

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新行政中心為地上6層、地下1層全新大樓，進駐有區公所、警察、消防、戶政、地政及清潔隊等單位，並兼具綠建築、耐震及百年防洪設計，現址商業區則闢建地上22至23層、地下5層之共3棟住商大樓。

陸淑美今質詢時關注此案進度，並指地方傳聞此案遇到困難、可能不蓋了？林欽榮答詢強調照案施工，預計明年1月核定、7月動工，2029年底完工。

陸淑美同時關注岡山淹水問題，點名潭底里周邊應該是岡山最後一處易淹水區，她數度建議市府在此規畫滯洪池，卻遲遲未有回應，呼籲市府正視地方需求，滯洪池選址應該更精準。

陸淑美關注岡山行政中心進度，林欽榮答詢明年七月動工。（翻攝官網）

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