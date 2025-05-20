新北青年實習名額少、福利不如人 議員促發實習津貼

新北市議員顏蔚慈質疑青年局提供的實習名額太少，且福利落後其他縣市，要求檢討改善。（顏蔚慈提供）

2025/05/20 19:26

〔記者賴筱桐／新北報導〕根據雜誌調查，全台超過7成大學生畢業前會參與實習，除了體驗職場，也幫助確立職涯方向。新北市議員顏蔚慈今天在議會質詢指出，青年局媒合實習的名額有限，相較其他縣市提供實習津貼，新北的福利遠遠落後，要求市府檢討。青年局表示，今年將串聯國際知名企業及台灣本土大型企業近百家，預計提供超過500個實習職缺。

顏蔚慈批評，青年局每年媒合的實習單位全都在市府內部，沒有任何業界廠商，且每年只招募工讀生300人、見習生每梯次約20人，名額有限，相較高雄市2024年邀請243家企業、提供1590個職缺，後續留任率高達7成，新北的實習機會單一且閉塞。此外，不少縣市推出實習津貼，鼓勵在學生參與實習，新北卻完全沒有獎勵措施。

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她舉例說，台北市每月提供一般學生5000元、低收或中低收學生每月1萬元實習津貼，並補助1千元健康檢查費用；屏東縣也提供實習滿160小時5000元、滿320小時1萬元的福利，且學生畢業後如繼續留任實習單位，再加碼第1年每個月2000元獎金，要求青年局檢討、規劃實習津貼，並結合產業需求，提供多元實習機會。

青年局表示，針對青年接軌職場的需求，持續提供多元課程與實習機會，今年首創的「新北實習媒合專區」將於6月上線，不僅打破傳統實習媒合會在時間與場域上的限制，更與新北市經濟發展局合作，實習產業橫跨智慧科技業、電商物流、在地製造業及傳統產業等，串聯國際知名企業及台灣本土大型企業近百家，預計提供超過500個實習職缺。

青年局說明，除了媒合實習機會，青年局也積極對應業界最新的求才趨勢與跨領域人才需求，與多個產業品牌及專業團隊合作開設職能課程，包括與泛科學院、Nuva合作推出AI線上課程，攜手XChange 推出「互聯網大學第8屆」，提供結合網路產業實務與跨域能力的課程與業師輔導，協助青年強化職場競爭力；本週剛推出的輝達NVIDIA AI認證課程，一推出即秒殺。

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