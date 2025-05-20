遍地開花！南投銀髮健身俱樂部 國姓完成最後拼圖

南投國姓鄉銀髮健身俱樂部開張，地點就在國姓鄉衛生所，方便在地長輩就近使用。（記者劉濱銓攝）

2025/05/20 19:35

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣進入「超高齡社會」，每5人就有1名老人，國姓鄉今成立「銀髮健身俱樂部」，為南投13鄉鎮市的據點完成最後一塊拼圖，俱樂部設有各式健身機，還有可量測血壓、體脂的檢測機等，透過專業駐點人員指導，協助長輩強化肌力，促進身體健康。

國姓鄉銀髮健身俱樂部由竹山東華醫院承辦，該院先前也已陸續在水里鄉、鹿谷鄉開辦銀髮健身俱樂部。

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該院院長張國翊說，國姓據點開放時間為每週二、四上午9點到下午4點半，每次都有復健師、運動指導員、課程老師到場服務，除了帶領長輩運動，也會指導使用器材，可說是銀髮族專屬健身房，藉此讓長輩持續運動，愈活愈健康。

南投縣衛生局指出，國姓鄉據點是全縣第16個、也是最後一個成立的銀髮健身俱樂部，此次由當地衛生所提供1樓空間，讓看診與社區民眾都能就近使用，並由中央國健署補助購置器材，以及東華醫院提供專業人力進駐，提供完善軟、硬體健身服務，並鼓勵鄉親多加利用，也讓老人家能多走出家門與社區互動，促進健康、延緩老化。

南投國姓鄉銀髮健身俱樂部開張，設有多樣健身與量測器材，並有專業人員進駐指導，完成南投縣銀髮健身據點最後一塊拼圖。（記者劉濱銓攝）

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