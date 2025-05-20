阿嬤感嘆這輩子沒拍「全家福」 「520我愛你日」圓夢

愛心照片牆紀錄了華山與林阿嬤緣分，也幫她了卻遺憾。（華山基金會提供）

2025/05/20 19:38

〔記者洪臣宏／高雄報導〕75歲林鄭柳阿嬤感嘆，這輩子沒有一張全家福照片，華山基金會鳥松愛心天使站特別選在「520我愛你日」舉辦感恩茶會，為她布置了愛心照片牆，留住幸福時光。

鳥松天使站服務260餘位長輩，今（20）日在鳥松里活動中心舉辦「14周年感恩茶會」，邀請15位長輩參加，鳥松區區長盧雪紅、鳥松里里長謝唐欽、正修校友會會長聯誼會主席李佳家、美足弓坊負責人吳繐伶出席與長輩同樂。

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林鄭柳阿嬤早年喪偶，兒子多年前去世，目前與患有精神障礙的女兒相依為命，平時忙於照顧女兒及撿回收賺取微薄收入，有一天她向天使站志工透露，遺憾從未有機會替自己留下全家福。

這個不經意的感嘆，成了今天活動主軸之一。鳥松站自2018年起定期到宅關懷林阿嬤，也提供節慶慰問及護理等服務，一點一滴的陪伴彷彿替她的生命重新上色，因而布置愛心照片牆，記錄奶奶與華山的點點滴滴，也為她補上那些曾缺席的記憶，她與志工一同製作相框，並將今天即拍即印的溫馨合照放入其中，林阿嬤感動不已，開心拿到了有意義的紀念品。

華山基金會鳥松愛心天使站在「520我愛你日」舉辦感恩茶會，邀請長輩同歡。（華山基金會提供）

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