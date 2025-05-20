誰是15對幸運兒 ! 2025阿里山神木下婚禮 520開放報名

2025阿里山神木下婚禮宣傳海報。（記者蔡宗勳翻攝）

2025/05/20 17:36

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕邁入第19個年頭的2025阿里山神木下婚禮，將於10月19、20日兩天在阿里山香林神木平台舉行，今天5月20日中午起開放報名至6月20日半夜為止，限額15對，有興趣在千年神木下牽手過一生的新人們動作要快。

由交通部觀光署阿里山國家風景區管理處（阿管處）辦理的阿里山神木下婚禮，深受新人們的喜愛，也獲選為台灣觀光雙年曆國際級活動，成為每對戀人夢想中的婚禮體驗首選。

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阿管處長黃怡平表示，只要13140元（愛你一生一世）的報名費，新人就能擁有森林中的證婚儀式、鄒族婚禮體驗、婚紗拍攝及阿里山賓館專屬喜宴等，為您打造專屬婚禮旅程，在千年神木下見證彼此的諾言，讓愛不只是感覺，而是銘刻心底的永恆回憶。

黃怡平指出，神木下婚禮今年首次以浪漫為主軸，串接一系列節日活動，陪伴戀人走過每一個好日子，包括西洋情人節2月14日開始的「101浪漫點燈」、白色情人節3月14日的「白色情人節小室茶哉」、4月17-19日「阿里山星光婚旅」、8月29-31日「阿里山23.5浪漫sense」市集活動及10月19、20日的「神木下婚禮」活動，歡迎海內外新人都能在阿里山找到屬於自己的浪漫時刻。

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