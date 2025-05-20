為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    誰是15對幸運兒 ! 2025阿里山神木下婚禮 520開放報名

    2025阿里山神木下婚禮宣傳海報。（記者蔡宗勳翻攝）

    2025阿里山神木下婚禮宣傳海報。（記者蔡宗勳翻攝）

    2025/05/20 17:36

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕邁入第19個年頭的2025阿里山神木下婚禮，將於10月19、20日兩天在阿里山香林神木平台舉行，今天5月20日中午起開放報名至6月20日半夜為止，限額15對，有興趣在千年神木下牽手過一生的新人們動作要快。

    由交通部觀光署阿里山國家風景區管理處（阿管處）辦理的阿里山神木下婚禮，深受新人們的喜愛，也獲選為台灣觀光雙年曆國際級活動，成為每對戀人夢想中的婚禮體驗首選。

    阿管處長黃怡平表示，只要13140元（愛你一生一世）的報名費，新人就能擁有森林中的證婚儀式、鄒族婚禮體驗、婚紗拍攝及阿里山賓館專屬喜宴等，為您打造專屬婚禮旅程，在千年神木下見證彼此的諾言，讓愛不只是感覺，而是銘刻心底的永恆回憶。

    黃怡平指出，神木下婚禮今年首次以浪漫為主軸，串接一系列節日活動，陪伴戀人走過每一個好日子，包括西洋情人節2月14日開始的「101浪漫點燈」、白色情人節3月14日的「白色情人節小室茶哉」、4月17-19日「阿里山星光婚旅」、8月29-31日「阿里山23.5浪漫sense」市集活動及10月19、20日的「神木下婚禮」活動，歡迎海內外新人都能在阿里山找到屬於自己的浪漫時刻。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播