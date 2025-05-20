蘇澳觀光活動狂歡潑水節打頭陣 抽獎最大獎12萬元黃金

今年夏季蘇澳觀光系列活動，推出狂歡潑水節、冷泉音樂會、海洋嘉年華及民歌音樂饗宴。（蘇澳鎮公所提供）

2025/05/20 19:59

〔記者江志雄／宜蘭報導〕今年夏季蘇澳觀光系列活動，推出狂歡潑水節、冷泉音樂會、海洋嘉年華及民歌音樂饗宴。5月30日到9月26日期間，在蘇澳鎮活動合作商家消費滿百元，集滿3個活動章，就有機會抽中價值12萬元的1兩黃金。

蘇澳鎮公所今天（20日）在蘇澳冷泉公園召開蘇澳觀光系列活動記者會，鎮長李明哲介紹今夏4大主題活動，包括7月12日在蘇澳火車站前舉行的狂歡潑水節，7月13日在蘇澳鎮蘇西社區活動中心旁草地開唱的冷泉音樂會，8月2日在豆腐岬風景區登場的海洋嘉年華，9月27日在蜡藝蜡筆城堡舉辦的民歌音樂饗宴。

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負責打頭陣的狂歡潑水節，訂於7月12日下午3點在蘇澳火車站前集結後啟動創意踩街，開放各界打水戰，預計有20支團隊加入戰局，若捐贈2張發票可兌換水槍，200支水槍換完為止，蘇澳冷泉園區大眾池當天免費入場。

主辦單位表示，5月30日到9月26日期間，在蘇澳鎮活動合作商家任3家消費各滿百元，即可集章參加抽獎，最大獎是黃金1兩，另有ipad mini、Apple Watch SE、煙波飯店蘇澳四季雙泉館住宿券等好禮，詳細活動內容可上「水水蘇澳」臉書粉絲團查詢。

蘇澳觀光系列活動4大主題活動。（蘇澳鎮公所提供）

7月12日狂歡潑水節當天，蘇澳冷泉園區大眾池（如圖）免費入場。（蘇澳鎮公所提供）

蘇澳冷泉維持攝氏22度恆溫。（蘇澳鎮公所提供）

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