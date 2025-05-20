520我愛你！雲林集團結婚 新人穿北港朝天宮轎班服超吸睛

雲林縣府在斗六知名酒店舉辦集團結婚，35對新人走紅毯，接受親友們祝福。（記者李文德攝）

2025/05/20 21:12

〔記者李文德／雲林報導〕今天520「我愛你」，雲林縣政府第二年舉辦集團結婚，下午共35對新人在斗六知名酒店泳池旁走紅毯。其中北港的杜易宸、林鈺真夫婦身著北港朝天宮轎班服格外吸睛，成為活動的一大亮點。

去年縣府集團結婚30對名額瞬間秒殺，據去年新人回報，有10對以上新人已喜獲麟兒及千金，甚至已待產中。由於集團結婚好口碑，今年不斷有民眾來電詢問，因此今天趁著520好日子，35對新人在親友及貴賓的見證下，一起步入紅毯。

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不少親友們將新人甜蜜的畫面趕緊捕捉下來，其中杜易宸、林鈺真兩人穿上朝天宮轎班服裝，令在場民眾眼睛為之一亮。不少人更是驚喜道「好有創意」。

杜易宸表示，與太太是在北港朝天宮與縣府合辦的北港燈會活動中結緣，所以特別穿這套朝天宮轎班服，特別紀念當時串起兩人緣分。再過一個月小龍寶寶將出生，都很期待新生命的到來。

縣府民政處表示，今年集團結婚為35對新人準備各農會、特色店家等在地品牌的伴手禮，價值超過萬元，更有抽獎活動，有機會將電視、烘衣機，大獎更是南韓首爾來會蜜月機票補助3萬元，希望讓新人們不僅收穫愛情，更滿載而歸；雲林縣長張麗善表示，婚姻是人生的重要階段，盼此次活動能夠提供新人們溫馨而難忘的開始。

杜易宸、林鈺真夫婦身著北港朝天宮轎班服，格外吸睛。（記者李文德攝）

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