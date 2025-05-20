部落陷阱變捉貓神器！ 南投13人偏鄉小校科展3連霸進軍全國

南投仁愛鄉力行國小翠巒分校，以「壓鼠陷阱變捉貓神器」主題，在全縣中小學科展獲得第1名，並締造3連霸殊榮。（記者劉濱銓攝）

2025/05/20 20:05

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投草屯鎮旭光高中今舉辦全縣中小學科展頒獎，其中仁愛鄉僅13人的力行國小翠巒分校，以「壓鼠陷阱變捉貓神器」獲得物理科全縣第1名，7月將代表南投參與全國賽，尤其該校今年已是連續第3年獲得縣賽第1，偏鄉學子能有如此傑出表現，讓全校師生與有榮焉。

力行國小代理校長廖杭表示，該校位處偏遠山區，是全南投最遠的小學，從山區開車到平地就要3小時，由於校園周邊有許多流浪貓，除了容易製造髒亂，也會衍生傳染病問題，為捕捉野貓進行結紮，科展才會推出「捉貓神器」主題。

請繼續往下閱讀...

學校師生運用早期泰雅族人的「壓鼠陷阱」，將以前用石板結合力矩的壓鼠裝置，改成用大型塑膠籃捉貓，並改良陷阱的觸發與捕捉速度，經過多次測試、修正，現在只要野貓被陷阱裡的誘餌吸引，就一定能捕捉到，之後也成功捕捉到許多貓，並送往結紮與領養，師生間的腦力激盪，不僅將部落傳統文化發揚光大，也逐步解決校園野貓問題。

指導老師傅身健說，翠巒分校僅有13名學生，為凸顯山區學校的特色，便運用部落的傳統陷阱作為科展題材，過程中學生可認識傳統文化，也能吸收科學知識，甚至進一步發展成捉貓神器，替學校的野貓問題提供解決途徑，尤其能成功捕捉到野貓，更讓學生充滿成就感，提高學習動機，預計7月將代表南投角逐全國賽，希望此次師生的用心能如願獲得佳績。

南投仁愛鄉力行國小翠巒分校，改良泰雅族傳統陷阱作為科展主題，以「壓鼠陷阱變捉貓神器」獲全縣科展第1名。（力行國小翠巒分校提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法