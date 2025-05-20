75歲以上高齡換駕照 中彰投8萬3589人通過檢測

台中區監理所表示，中彰投高齡換照通過率為73.62%。（記者陳建志攝）

2025/05/20 17:24

〔記者陳建志／台中報導〕新北市78歲余姓老翁昨在三峽開車撞上騎士和行人，造成3死12輕重傷，公路局台中區監理所表示，2017年推動75歲以上高齡駕駛人每3年需換發汽、機車駕照至今，中彰投通過檢測完成換照共有8萬3589人，通過率73.62%，至於是否降低高齡換照年齡？這屬於全國性的政策，須由中央決定。

台中區監理所表示，2017年7月起規定75歲以上高齡駕駛人每3年需換發汽、機車駕照，截至今年4月，中彰投超過75歲的駕駛總人數有15萬8996，其中繳回及註銷有4萬5451人，通知換照人數有11萬3545人，通過檢測完成換照數8萬3589人，通過率73.62%。

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台中區監理所指出，高齡駕駛需接受認知能力測驗，包括對時間及空間認知、近程記憶思考及手腦並用測試，簡單說就是要「過3關」才能換照，主要是判斷是否有失智，以及具備駕車的行為能力。

至於有民眾認為，75歲以上才需高齡換照年紀太大，希望能降低，台中區監理所表示，台灣駕照換發制度以75歲高齡駕駛為實施對象，當初是經醫學、交通專家、學者討論及分析建議後決定，如今是否降低高齡換照年齡？因是屬於全國性的政策，須由中央研議後決定。

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