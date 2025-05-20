為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    75歲以上高齡換駕照 中彰投8萬3589人通過檢測

    台中區監理所表示，中彰投高齡換照通過率為73.62%。（記者陳建志攝）

    台中區監理所表示，中彰投高齡換照通過率為73.62%。（記者陳建志攝）

    2025/05/20 17:24

    〔記者陳建志／台中報導〕新北市78歲余姓老翁昨在三峽開車撞上騎士和行人，造成3死12輕重傷，公路局台中區監理所表示，2017年推動75歲以上高齡駕駛人每3年需換發汽、機車駕照至今，中彰投通過檢測完成換照共有8萬3589人，通過率73.62%，至於是否降低高齡換照年齡？這屬於全國性的政策，須由中央決定。

    台中區監理所表示，2017年7月起規定75歲以上高齡駕駛人每3年需換發汽、機車駕照，截至今年4月，中彰投超過75歲的駕駛總人數有15萬8996，其中繳回及註銷有4萬5451人，通知換照人數有11萬3545人，通過檢測完成換照數8萬3589人，通過率73.62%。

    台中區監理所指出，高齡駕駛需接受認知能力測驗，包括對時間及空間認知、近程記憶思考及手腦並用測試，簡單說就是要「過3關」才能換照，主要是判斷是否有失智，以及具備駕車的行為能力。

    至於有民眾認為，75歲以上才需高齡換照年紀太大，希望能降低，台中區監理所表示，台灣駕照換發制度以75歲高齡駕駛為實施對象，當初是經醫學、交通專家、學者討論及分析建議後決定，如今是否降低高齡換照年齡？因是屬於全國性的政策，須由中央研議後決定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播