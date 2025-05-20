桃園青埔7線道路小綠人夜間僅閃12秒 行人一路狂奔

桃園市中壢區高鐵站前路及青埔路一段路口的行人穿越道長、小綠人都閃的太快，讓行人直呼吃不消。（記者李容萍攝）

2025/05/20 17:31

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區高鐵站前路及青埔路一段路口，近日有民眾於網路社群平台PO出一段影片，影片中民眾在通過高鐵桃園站前的7線道的行人穿越道（斑馬線）時，驚見「小綠人」只閃12秒時間，只能一路狂奔，引起網友熱議，質疑一般民眾都跑的氣喘噓噓，更何況行動不便者該怎麼過？

對此，桃園市政府交通局交通工程科交控中心主任劉軒寧今日回應，該路口白天的通行秒數是35秒，該路段於深夜會調整秒數，避免用路人等太久，加上該號誌又有右轉專用號誌，才會使時間縮短。

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劉軒寧說，考量該路口路型較特別，因有開啟紅燈右轉的原因，為避免人車交織，所以才會使青埔路一段右轉高鐵站前路方向行穿線，行人秒數較少，到了夜間11點至上午6點前開啟100秒短周期運作，對於有民眾反映來不及過馬路，交控中心昨晚起已調整增為30秒，讓行人有足夠的通行時間。

有網友認為，中壢青埔地區近年新建案多、人口增加，大部分道路的路幅都相當寬。若以紅綠燈通行時間只有僅僅12秒，可能只能走到馬路的一半，連一個年輕人都需要狂奔才能在時限內過馬路，那老人家或是行動不便的人該怎麼辦？

桃園市中壢區高鐵站前路及青埔路一段路口的行人穿越道長、小綠人都閃的太快，讓行人直呼吃不消。（記者李容萍攝）

桃園市中壢區高鐵站前路及青埔路一段路口的行人穿越道長、小綠人都閃的太快，讓行人直呼吃不消。（記者李容萍攝）

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