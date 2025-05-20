桃園水陸龍舟爭霸賽熱血登場 水上、陸上、線上全面開划

桃市府民政局與龍潭、蘆竹區公所舉辦「桃園水路龍舟爭霸賽」，有傳承百年的龍潭大池龍舟賽、首次登場的蘆竹區鐵道龍舟賽，還有線上龍舟網路小遊戲，水上、陸上、線上全面開划。（記者鄭淑婷攝）

2025/05/20 19:31

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府民政局與龍潭、蘆竹區公所舉辦「桃園水陸龍舟爭霸賽」，除了傳承百年的龍潭大池龍舟賽，蘆竹區鐵道龍舟賽今年首次登場，市長張善政表示，今年端午節水、陸龍舟賽分別有148隊、57隊參賽，另設計水陸龍舟戰網路小遊戲，讓民眾一起體驗划龍舟樂趣。

龍潭龍舟賽將於5月30日至6月1日在龍潭觀光大池登場，今年有高達148隊參賽，競逐市長盃榮耀，賽事分為公開男子組、公開女子組、機關組、區別組、里別組、國中學生組、里長聯誼會組等7大組別，其中，最年輕的國中學生組有13間學校組隊參賽。

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首次登場的蘆竹鐵道龍舟賽，5月31日在航空城重劃區內的桃林鐵路舉行，參賽隊伍需在特製龍舟上奮力踩踏、比拚速度，包括里辦公室隊、社會組隊及趣味組共有57隊、342人報名參賽，桃林鐵路過去負責載運燃煤，2012年停駛後由市府闢建為綠色步道與自行車道，透過鐵道龍舟賽將地方歷史轉化為趣味競技新亮點。

張善政、民政局長劉思遠、龍潭區長鄧昱綵、蘆竹區長李岳壇等人，今（20日）一同宣布活動開跑，張善政表示，考量實際划龍舟門檻較高，為讓更多民眾有機會參與龍舟賽，民政局推出水陸龍舟戰網路小遊戲，民眾只要點進桃園民政好厝邊臉書粉絲專頁，動動手指划龍舟，拚進15秒就能參加抽獎，有機會獲得洗地機、空氣清淨機及超商禮券等好禮，活動期間從5月21日至6月1日止。

此外，桃園水陸龍舟爭霸賽期間，龍潭歸鄉文化節規畫仲夏市集、水上高樁獅爭霸賽、Hakka粽夏食茶音樂饗宴等活動；蘆竹鐵道龍舟嘉年華則設有摩天輪、旋轉木馬等10項親子遊樂設施與美食市集，相關活動可至龍潭、蘆竹區公所官網或桃園民政好厝邊粉絲專頁查詢。

桃市府民政局與龍潭、蘆竹區公所舉辦「桃園水陸龍舟爭霸賽」，有傳承百年的龍潭大池龍舟賽、首次登場的蘆竹區鐵道龍舟賽，還有線上龍舟網路小遊戲，水上、陸上、線上全面開划。（記者鄭淑婷攝）

蘆竹鐵道龍舟賽5月31日在航空城重劃區內的桃林鐵路舉行，參賽隊伍需在特製龍舟上奮力踩踏、比拚速度。（民政局提供）

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