南市就博會5/24登場 107家廠商提供5432個職缺

南市府今年第2場大型就業博覽會，將於5月24日在永康南台科技大學登場。（記者王姝琇攝）

2025/05/20 17:46

〔記者王姝琇／台南報導〕南市府今年第2場大型就業博覽會，將於5月24日在永康南台科技大學登場，共邀集107家廠商，提供5432個工作機會，近6成職缺薪資超過3.5萬元。

勞工局今舉辦就業博覽會宣傳記者會。市長黃偉哲表示，台南持續推動就業政策，盼透過實體就業博覽會，為畢業青年提供與企業接軌的平台，協助更快融入職場、發揮所學，掌握職涯機會。

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黃偉哲特別指出，雖然網路資訊發達，但詐騙訊息充斥其中，造成部分求職者誤信而遭詐，相比之下，實體就博會由政府協助媒合，民眾能透過現場面試，直接了解企業文化與工作內容，有效降低風險，如此面對面互動，仍有無可取代的優勢；也呼籲民眾找工作要多方查證及提高警覺。

勞工局長王鑫基說，今年第2場「台南好生活．台南呷頭路」大型就業博覽會邀集107家廠商，提供5432個工作機會，近6成職缺薪資超過3.5萬元。現場亦提供勞動法令諮詢、求職顧健康、CPAS職業適性診斷及美髮水噹噹等服務。此外，求職者現場只要投遞3家履歷就有機會參加抽獎。

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