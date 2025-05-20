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    高雄玉荷包第2期著果率傳好消息 5月底後可望價格更親民

    大樹區玉荷包進入盛產期。（記者洪臣宏攝）

    大樹區玉荷包進入盛產期。（記者洪臣宏攝）

    2025/05/20 17:17

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄玉荷包受到天候影響減產，產量原來預估只有2、3成，不過玉荷包第二期晚期花因天冷時數長，傳出著果率有3、4成好消息，大樹區農會總幹事歐幸娟直呼「意想不到」，她說，目前正值端午節送禮高峰，量少價揚，5月底後進入盛產季，價格可望回檔。

    玉荷包陸續上市，高價位讓許多消費者買不下手，大樹區農會宅配訂單有2萬5千斤，仍供不應求。歐幸娟說，部分企業訂單因玉荷包缺貨，而送禮有急迫需要，轉而尋求替代方案；另外，雖有23家貿易商下單訂貨外銷，目前還拿不到想要的量。

    歐幸娟指出，今年第一期花開花率高達9成，受天候影響枯萎嚴重，著果率僅2、3成，以致上市初期產量少，加上年節送禮需求大增，價格高漲。

    不過，今年4月間氣溫偏低，帶來了意想不到的轉機。歐幸娟說，第2期晚期花遇上長天數低溫氣候，著果率有3、4成，產期也因此延後一星期，預計5月底、6月初全面進入盛產，屆時也過了端午節，可望有更親民價格，外銷量也會提升。

    大樹區鳳梨、玉荷包進入產季，大樹區公所將於30、31日在大樹姑山倉庫舉辦「2025高雄夏祭新鮮市」，現場安排手作工坊、農特產限時搶購、親子遊戲及音樂歌舞饗宴等系列活動，大樹區區長楊明融表示，歡迎大家到大樹一日遊，享受當地美食及農特產。

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