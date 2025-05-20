台東豐榮、豐樂區段徵收將分配土地 產生逾6公頃住宅區

台東縣政府辦理豐榮、豐樂地區（南區）區段徵收案，正進行公共設施工程。（記者黃明堂攝）

2025/05/20 18:06

〔記者黃明堂／台東報導〕近年來市中心的都市發展漸趨飽和，面臨可建築土地供給不足的問題，致使近年來房地價不斷攀升。台東縣政府辦理豐榮、豐樂地區（南區）區段徵收案，27日將進行抵價地抽籤及配地作業說明會。台東面臨建築基地有限，此案將產生逾六公頃的住宅用地，有助紓解建地荒。

台東縣政府地政處指出，為了緩解台東都市計畫地區現況發展飽和的壓力，增加居住空間需求，縣府推動豐榮、豐樂地區（南區）區段徵收，總面積約11.77公頃，此案開發完成後將可提供約6.53公頃第一種住宅區及1.08公頃第二種住宅區（規劃提供中央興建社會住宅）。

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另外，全區公共設施除了道路、排水溝之外，還有公園、公園及停車場。其中，大豐消防公園與馬當文化公園兼具休閒、防災及備雨水儲留再利用之功能，強化地區防災及改善環境機能。

地政處說，現各項工程標案順利進行中，抵價地合併分配的申請期間為5月27日至6月16日止，逾期不予受理。另外，若是地主權利價值小於全區最小分配面積所需權利價值者，須自行與其他地主申請合併分配，若未能自行合併者，可於6月3日前向地政處（重劃科）申請協調合併分配，6月4日將於縣府簡報室，協助地主辦理協調合併分配作業。

縣政府為使地主能儘速配回抵價地並取得產權，先行舉辦此次抵價地抽籤及配地作業說明會。已經將開會通知單、議程表、抵價地抽籤及配地作業說明書、應領抵價地權利價值計算表及相關申請表格等資料，寄發給經縣府核定申領抵價地之原土地所有權人，說明會主要針對抵價地抽籤分配之程序及作業方式進行說明，現場將模擬實例解說，以利地主瞭解。

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