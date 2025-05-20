汐止湖興市民活動中心啟用 坐落大公雞公園宛如置身森林

新北市汐止區湖興市民活動中心今天落成，將加強社區凝聚力。（記者盧賢秀攝）

2025/05/20 18:24

〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市汐止區伯爵山莊民眾，經過10年催生籌劃的湖興市民活動中心今天落成，坐落在大公雞公園內，周圍綠意盎然置身在森林之中，是汐止最美活動中心，未來也可開辦關懷據點等其他用途，加強居民互動、社區凝聚力。

汐止區公所表示，湖興里位在汐止西側社后地區，鄰近台北市東區，吸引大量人口遷入。目前里民人數近7000人，其中65歲以上長者近1500人。湖興里先前無活動中心，鄰近的湖光、康福市民活動中心距離超過2公里，且使用頻率也高，湖興里民多年來則望有座市民活動中心。

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副市長劉和然與地方議員、里長今天共同為活動中心揭牌，劉和然說，活動中心在伯爵山莊「自由女神像」旁的國有空地，使用分區為「山坡地保育區」，中央雖同意撥用，但因符合水土保持等法規，自2016年起經過多年努力，才完成變更編定為「特定目的事業用地」及撥用程序。

民政局長林耀長指出，湖興市民活動中心總工程經費約2145萬元，該為地上1層樓建築，樓地板面積約110坪，結合周邊公園景觀與綠帶，設計貼近自然，未來也將完善內部設備與空間配置，提供居民多元使用功能，滿足各年齡層的使用需求。

汐止區長林慶豐表示，湖興市民活動中心是適合舉辦室內活動的地點，未來可供里辦公處、關懷據點、親子共融活動等使用，促進市民間的互動，強化社區凝聚力。

新北市汐止區湖興市民活動中心今天落成，將加強社區凝聚力。（新北市政府提供）

新北市汐止區湖興市民活動中心今天落成，將加強社區凝聚力。（記者盧賢秀攝）

汐止湖興市民活動中心位於公園內，環境優美。（記者盧賢秀攝）

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