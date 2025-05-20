為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    汐止湖興市民活動中心啟用 坐落大公雞公園宛如置身森林

    新北市汐止區湖興市民活動中心今天落成，將加強社區凝聚力。（記者盧賢秀攝）

    新北市汐止區湖興市民活動中心今天落成，將加強社區凝聚力。（記者盧賢秀攝）

    2025/05/20 18:24

    〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市汐止區伯爵山莊民眾，經過10年催生籌劃的湖興市民活動中心今天落成，坐落在大公雞公園內，周圍綠意盎然置身在森林之中，是汐止最美活動中心，未來也可開辦關懷據點等其他用途，加強居民互動、社區凝聚力。

    汐止區公所表示，湖興里位在汐止西側社后地區，鄰近台北市東區，吸引大量人口遷入。目前里民人數近7000人，其中65歲以上長者近1500人。湖興里先前無活動中心，鄰近的湖光、康福市民活動中心距離超過2公里，且使用頻率也高，湖興里民多年來則望有座市民活動中心。

    副市長劉和然與地方議員、里長今天共同為活動中心揭牌，劉和然說，活動中心在伯爵山莊「自由女神像」旁的國有空地，使用分區為「山坡地保育區」，中央雖同意撥用，但因符合水土保持等法規，自2016年起經過多年努力，才完成變更編定為「特定目的事業用地」及撥用程序。

    民政局長林耀長指出，湖興市民活動中心總工程經費約2145萬元，該為地上1層樓建築，樓地板面積約110坪，結合周邊公園景觀與綠帶，設計貼近自然，未來也將完善內部設備與空間配置，提供居民多元使用功能，滿足各年齡層的使用需求。

    汐止區長林慶豐表示，湖興市民活動中心是適合舉辦室內活動的地點，未來可供里辦公處、關懷據點、親子共融活動等使用，促進市民間的互動，強化社區凝聚力。

    新北市汐止區湖興市民活動中心今天落成，將加強社區凝聚力。（新北市政府提供）

    新北市汐止區湖興市民活動中心今天落成，將加強社區凝聚力。（新北市政府提供）

    新北市汐止區湖興市民活動中心今天落成，將加強社區凝聚力。（記者盧賢秀攝）

    新北市汐止區湖興市民活動中心今天落成，將加強社區凝聚力。（記者盧賢秀攝）

    汐止湖興市民活動中心位於公園內，環境優美。（記者盧賢秀攝）

    汐止湖興市民活動中心位於公園內，環境優美。（記者盧賢秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播