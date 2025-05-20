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    三峽車禍肇事老翁違規闖入管制區 卓冠廷要求市府強化人力、科技執法

    新北市議員卓冠廷在議會質詢表示，雖然調查結果尚未出爐，可確定是肇事者闖入禁行路段、闖紅燈與超速。（記者羅國嘉翻攝）

    新北市議員卓冠廷在議會質詢表示，雖然調查結果尚未出爐，可確定是肇事者闖入禁行路段、闖紅燈與超速。（記者羅國嘉翻攝）

    2025/05/20 17:32

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三峽區北大國小旁19日發生重大車禍，一名78歲余姓老翁駕車肇禍釀3死12傷。新北市議員卓冠廷今（20）天在議會質詢表示，雖然調查結果尚未出爐，可確定是肇事者闖入禁行路段、闖紅燈與超速，該路段有三時段禁止車輛通行，事發時間就在其中，質疑相關標誌警示效果不高，2020年設置至今只開罰39件，應該強化無論是人力或科技執法，確保車輛不會進入禁行時段。

    卓冠廷詢問警察局長廖訓誠，針對目前調查狀況、肇事情況說明？廖訓誠說，第一時間依照現場跡證，肇事者在管制時段違規行駛通學巷、闖紅燈，相關肇事原因，目前正搜集相關事證，鑑定釐清中，檢方也有指派主任檢察官現場指揮蒐證，目前肇事者還在加護病房，要等到清醒後進一步釐清。

    隨後，卓冠廷說這個悲劇是不應該發生，但目前因為肇事者闖入禁行的路段，已經確定有3個違規事實包含闖入禁行路段、闖紅燈與超速。卓更說，事發在下午4點左右，該路段早上7時到8時、中午12時30分到1時30分、下午4時到7時是禁止車輛通行，不過這台車根本不應該開到這條路。

    卓冠廷說，時段性禁行車輛在2020年設立，但家長長期反應會有車輛駛入都有跟市府陳情，但2020至今只開39件罰單，雖不能全怪警方，但從畫面來看，當時除了余男，同一時段還有兩輛機車、轎車也要違規左轉國成街，如果能夠透過數位、人力方式取締，強化執法，也許就可阻止悲劇。

    至於針對標示、告示牌，卓冠廷認為，國成街僅有北大國小側有實體人行道，另一側僅有標線型人行道，對行人和學童的防護力不足，建議市府改善學校周邊，應努力以鋪設實體人行道來規劃，可更有效保護學童和行人的通行安全。

    廖訓誠表示，今天上午有會同相關單位到此會勘，有擬定短中長期改善方式，也有協調交通局一週內完成標誌製作強化，警方這段時間則有加強護童專案。

    新北市議員卓冠廷在議會質詢表示，雖然調查結果尚未出爐，可確定是肇事者闖入禁行路段、闖紅燈與超速。（記者羅國嘉攝）

    新北市議員卓冠廷在議會質詢表示，雖然調查結果尚未出爐，可確定是肇事者闖入禁行路段、闖紅燈與超速。（記者羅國嘉攝）

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