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    虎尾潮工程第一期完工在即 虎科大、水利署將合作管理

    虎尾潮第一期工程進度8成，預計今年9月完工。（記者李文德攝）

    虎尾潮第一期工程進度8成，預計今年9月完工。（記者李文德攝）

    2025/05/20 17:58

    〔記者李文德／雲林報導〕經濟部水利署在雲林縣虎尾鎮投入超過9億元經費，進行「虎尾潮計畫」工程，改善水環境，解決淹水問題。第一期工程進度8成預計9月完工。水利署今（20）日與國立虎尾科技大學簽署合作意向書，整體占地約26公頃，未來將合作共同管理。

    虎尾潮計畫為經濟部水利署推動，主要優化水利工程及河水周邊空間地景、生態景觀，更是全國首次採取國際競圖方式規劃的水利工程，計畫分成三期施作。第一期主要為北港溪虎尾堤段整體環境營造，占地26公頃，建置河濱運動平台、綠色大階梯、多功能大草坪，還有防洪、濕地生態兼具的分洪道與草生地景。

    水利署第五河川分署指出，第一期工程進度已達8成，預計今年9月完工。另第二、三期工程，將針對一期工程再做延伸進行動線串聯，更將虎尾安慶圳進行景觀工程，再做1萬立方公尺的蓄水池等工作，2項工程已發包，預計6、8月陸續動工。

    由於第一期工程其中延伸至虎科大體育場，更與校方合作推動「食農教育區」，水利署為強化人水關係、營造親水環境，副署長王藝峰、五河分署長吳明華、虎科大校長張信良、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長陳怡帆一同簽署合作意向書，未來將共同經營此場域。

    張信良表示，虎尾潮計畫相關工程鄰近校園，學校更有農業科技系、永續發展暨社會責任處等單位，第一期工程完工啟用後，將結合校方資源及教研量能，提升整體水岸品質。

    王藝峰說，完工後青埔分洪道將由縣府管理，圳路部分由五河分署管理，另外河川區域則由虎科大協助維護，未來相關的管理經費，水利署責無旁貸會盡力從旁協助。

    水利署與國立虎尾科技大學簽署合作意向書，第一期工程整體占地約26公頃，未來將合作共同管理。 （記者李文德攝）

    水利署與國立虎尾科技大學簽署合作意向書，第一期工程整體占地約26公頃，未來將合作共同管理。 （記者李文德攝）

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