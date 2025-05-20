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    三峽3死車禍太震驚 彰化福興居民狂問「通學步道何時好？」

    彰化縣福興國中通學步道一波三折，目前確定只做實體人行道，將等變電箱遷移就可進行收尾工程。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣福興國中通學步道一波三折，目前確定只做實體人行道，將等變電箱遷移就可進行收尾工程。（記者劉曉欣攝）

    2025/05/20 17:57

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕新北縣三峽區發生3死重大車禍，而延宕多時的彰化縣福興國中到西勢國小通學步道工程，更受到鄉親高度關切。福興鄉長蔣煙燈表示，因為居民反對綠底標線型人行道，一度停工進行協商，最後決定只施作實體人行道，將會儘速趕工完成。

    蔣煙燈指出，這項工程去年11月底開工，由於西勢、福興都在員鹿路，兩校相距很近，在立委陳秀寳向中央爭取1400多萬元，來打造串連西勢國小到福興國中的通學步道改善工程，全長約為500公尺。原計畫是福興國中打掉原有圍牆進行退縮，施作實體人行道，再以綠底標線人行道往南延伸到郵局路口，也將同步規劃停車彎與劃設停車格。而西勢國小的人行道則往北延伸到台76線平面道路。

    雖然通學步道所用的土地都是公有地，但因為住戶抗議，認為綠底標線型的人行道，會影響行車出入，經過協調會與村長意見調查，最後取消定西勢國小北延的實體人行道規劃，以及福興國中南延標線型人行道，鄉公所以減項工程來繼續施作。

    蔣煙燈表示，目前因為要等變電箱遷移，才能將工程收尾，希望能在6月底完工，讓學生能夠上下學有平安道路可通行。

    不過，有家長表示，因為通學步道在施工，讓學生都要走在圍籬外的馬路上，福興國中前面的員鹿路車流量大，天天都有驚險畫面出現，希望至少在完工之前，能夠先改善學生上學與放學的通道，讓家長接送小孩不會提心吊膽。

    彰化縣福興國中通學步道一波三折，目前實體人行道將等變電箱遷移才能進行後續工程。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣福興國中通學步道一波三折，目前實體人行道將等變電箱遷移才能進行後續工程。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣福興國中通學步道拖延多時，學生上下學都走在圍釐外，更加讓人捏把冷汗。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣福興國中通學步道拖延多時，學生上下學都走在圍釐外，更加讓人捏把冷汗。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣福興國中通學步道工程，除了打掉圍牆的實體人行道以外，其餘南延到郵局的標線型人行步道也因民眾反對而取消。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化縣福興國中通學步道工程，除了打掉圍牆的實體人行道以外，其餘南延到郵局的標線型人行步道也因民眾反對而取消。（資料照，記者劉曉欣攝）

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