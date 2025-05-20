基隆嶼落雷釀2傷 研議氣象資料達一定標準禁止登島

18日大雨閃電，2遊客在基隆嶼燈塔落雷感電受傷。（資料照，記者盧賢秀攝）

2025/05/20 16:58

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆嶼18日下大雨並有閃電，有2名遊客在島上的基隆燈塔，疑落雷感電受傷，所幸都已出院。基隆市政府產業發展處今天表示，將研擬若氣象資訊達到一定標準時禁止登島。

張姓男子（43歲）和文姓女子（67歲）18日參加基隆嶼3合1（登島、登塔、繞島）行程時，下午1時島上下起大雨和打雷，下午2時55分左右，2人在燈塔周邊疑落雷感電受傷。

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張男左手灼傷且因跌倒右手骨裂，文女也因感電手部麻木，並受到驚嚇跌倒右手肘擦傷，所幸文女在醫院觀察一夜後，沒有不適已出院，張男右手骨裂經縫合傷口後上石膏後也已出院。

市府產發處長蔡馥嚀今天表示，基隆嶼地勢較特殊，位於空曠海域較高處，周邊沒有其他高點，未來對流雲系較強時，市府會通知業者盡快將遊客帶離雷雨區，不要再往高處走。

蔡馥嚀說，現今可透過科技掌握氣象預報，為因應越來越多的極端氣候，市府除將氣象預報資料提早通知業者，並研擬若相關氣象資訊達一定標準時禁止登島

2名遊客在基隆嶼燈塔因落雷感電受傷。（資料照）

2名遊客在基隆嶼燈塔因落雷感電受傷。（資料照）

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