台東今年又無龍舟賽 在地龍舟隊移師外縣市比賽

巴拉雅拜龍舟隊在高雄、韓國釜山都曾獲得好成績，但卻沒有機會在家鄉參加競賽。（王志偉提供）

2025/05/20 18:33

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東已9年未舉行龍舟賽，台東縣議會，議員今日就此質詢，縣長饒慶鈴以經費不足加上規模不比外縣市作罷回應，但台東錯過的不只是全縣各機關參與，在地培養出優秀的龍舟隊、鹿野鄉的「巴拉雅拜龍舟隊」成立第一年賽事即停辦，只能到外縣市參賽。領隊王志偉表示，只要台東有比賽，為了參與感就會留在家鄉參加賽事。

台東縣政府表示，龍舟賽早年基於活動效益評估不佳才在黃健庭縣長任內暫停，過去本縣雖無龍舟賽冠軍隊伍代表參加國際賽事的紀錄，但曾有組隊參與全民運動會且成績不錯，顯示台東仍具競技潛力與團隊實力，近年縣府推動多項大型賽事與活動，是否復辦龍舟賽，仍須就人力、物力與整體效益進行通盤考量與審慎評估，打造具代表性且永續發展的活動。

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針對縣府回應，王文怡表示，台東活水湖一直成為鐵人三項場地，卻未再辦理龍舟賽、空有場地供他人使用，私下詢問後得知，其實仍有轉圜地步。王文怡說，鄉親並非要求辦得多風光、龍舟賽規模可以辦得精簡，縣府也認為經費部分粗估問題不大，限於人力所及，未來由誰承辦仍可討論。

至於縣府所稱「過去本縣無冠軍隊代表參加國際賽」，但實際有部落隊伍過去經常奪冠。巴拉雅拜龍舟隊分別得到2016花蓮端午龍舟冠軍、2017 高雄港都盃龍舟賽雙冠軍、2017韓國釜山國際龍舟賽三金一銀，近年是、2024韓國釜山國際龍舟賽混合組季軍、2025大港盃全國龍舟賽混合組亞軍、2025全國原住民運動會混合組200殿軍500公尺第五名。

巴拉雅拜龍舟隊在正式成立前只是以部落名義參加台東縣龍舟活動，當年曾因龍舟進水，划到船首斜插水中又繼續划，結果就是全船插入水中成「潛水艇」，全員浮水上舉手歡呼、笑翻全場。經過「不怎麼難過的痛定思痛」後，有時間還在水圳逆流划水訓練臂力與全隊協調，直到正式組隊才存錢買船訓練。

這群族人幾乎算是欠栽培的練武奇材，去年在池上鄉的竹筏活動雖輸給高雄的健身房教練聯軍，但隊員平時都是農夫、幼兒園老師、文建站照服員、軍人、送貨司機，只有休假時，有空的隊員才訓練及健身，和專業團隊或有健身習慣者相比根本只是「隨便練練」。族人則表示，台東一定還有更多像自己部落的人才只是被埋沒，哪天台東有賽事，一定也是留在自己家鄉比賽。頗有「錦衣夜行」感觸。

巴拉雅拜龍舟隊在高雄、韓國釜山都曾獲得好成績。（王志偉提供）

巴拉雅拜龍舟隊在高雄、韓國釜山都曾獲得好成績。（王志偉提供）

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