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    以調製在地特色水果茶發想 台南新化農會推出鳳梨金桔醬

    新化區農會結合地方特色產業，推出了鳳梨金桔醬，用途多元。（記者吳俊鋒攝）

    新化區農會結合地方特色產業，推出了鳳梨金桔醬，用途多元。（記者吳俊鋒攝）

    2025/05/20 16:10

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南新化區農會取材轄內優質產業，以調配屬於在地特色的水果茶發想，研製出最佳比例的鳳梨金桔醬，可沖泡成飲品，或抹吐司、拌優格，甚至做為烘焙餡料等，用途多元；在五寶節活動時首度公開亮相，迴響熱烈，正式上架銷售。

    新化區農會總幹事林侑融表示，當地出品的鳳梨、竹筍、番薯、胡麻與橄欖等，遠近馳名，並稱產業五寶，都深受歡迎，除了鮮果推廣之外，也全力拓展加工，並透過伴手禮形式，特色行銷。

    林侑融說，繼鳳梨酥、鳳梨果乾後，再度取材進行加工，開發出多用途的鳳梨金桔醬，本月17日的五寶節產業文化活動首度公開，香氣濃郁的酸甜好味道，成功建立口碑，因此以自有品牌「大目降壹陸捌」在農會展售中心正式上市。

    林侑融強調，新推出的果醬，採用目前市場最受歡迎的台農17號「金鑽」品種全力熬製，不添加人工色素、防腐劑與香料，保留最純粹的美味。

    林侑融提到，不斷地研製下，調配出最佳比例，讓金鑽加金桔的巧妙結合，而開發初衷，則是希望新化人也能有屬於自己在地特色的水果茶，優質的產品值得推薦。

    新化區農會結合地方特色產業，推出了鳳梨金桔醬，用途多元。（記者吳俊鋒攝）

    新化區農會結合地方特色產業，推出了鳳梨金桔醬，用途多元。（記者吳俊鋒攝）

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