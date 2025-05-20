澎湖「吉貝慢活之旅」 帶遊客探索百年石滬文化

澎湖吉貝島，是石滬的故鄉。（澎管處提供）

2025/05/20 16:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖擁有世界級的石滬文化，見證漁民與大海共生的智慧，也是海洋保育的重要指標。交通部觀光署澎湖國家風景區管理處為推廣石滬文化體驗與環境教育，特別推出「吉貝慢活之旅」2天1夜深度遊程，帶領旅客巡滬、探索潮間帶生態，並透過導覽解說，了解石滬如何融合傳統智慧與現代環境保護概念。

這趟旅程預定7至9月每週五限定出發，吉貝被譽為「石滬故鄉」，擁有全澎湖最密集的石滬群。行程中安排「巡滬體驗」，由專業導覽老師帶領旅客走訪不同類型的石滬，了解其歷史背景、結構設計及漁獲方式。透過實地觀察與體驗，認識結合自然潮汐規律的傳統漁法，如何在現代海洋保育中發揮作用，深刻感受漁民祖先的生活智慧。

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另外，澎湖潮間帶孕育著豐富的生物多樣性，跟隨生態導覽員走入潮間帶，觀察寄居蟹、海參、海星等各式海洋生物，了解潮間帶的生態價值。同時吉貝島擁有豐富的歷史與人文景觀，旅客將走訪當地聚落，跟隨導覽員認識澎湖漁村的傳統建築、生活習慣及菜宅風光，親手製作地澎湖特有的高麗菜酸DIY。

而遠離光害的吉貝島，是澎湖觀星的絕佳地點。夜晚將帶領旅客探索銀河，感受夜空下的寧靜與浪漫。旅客可選擇自費參加各式水域遊憩活動，如水上摩托車、浮潛、獨木舟等，享受海洋風光。更多詳情與報名資訊，請至「澎湖國家風景區管理處」官網及官方粉絲專頁查詢。

石滬是先民智慧，利用漲退潮原理捕捉漁獲。（澎管處提供）

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