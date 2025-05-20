暑假檔期合理團費公布！品保協會：日本最多降10％、歐洲漲5％到8％

圖為日本富士山。（資料照，記者王孟倫攝）

2025/05/20 16:53

〔記者吳亮儀／台北報導〕暑假快到了，中華民國旅行業品質保障協會今天（20日）公布今年「7-9月各線旅行團合理參考價格」，與去年同期相較，日本因航點增加，機會變多，部分地區團費降幅約5%到10%；歐洲線因機票調漲、飯店、車資、餐廳及匯率，團費漲幅約5%到8%。

暑假是旅遊旺季，品保協會公布第三季7月到9月的各路線旅行團的合理參考價格，也提醒消費者務必選擇合法旅行社及索取旅行業代收轉付收據等5撇步，第一是選擇國內合法旅行社、第二是看清行程內容、第三是簽訂旅遊契約書、第四是索取旅行業代收轉付收據、第五是遵守景區安全規定。

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旅行團費每一季狀況不同，品保協會以今年第三季的預估團費與去年同期相較，分不同旅遊路線做比較。馬新泰菲印部分，因東南亞旅遊市場整體銷售狀況不佳，當地飯店業者及台灣旅遊業者均提出優惠吸引客人，並加大力度針對暑假團體推出促銷，故第三季暑假的團費無明顯漲幅。

日本高團費將持續延長，但航點增加，機會變多，部分地區降幅約5%到10%左右。韓國暑假報名速度較往年提前，其中以釜山、大邱需求量最高，首爾居次，而濟州島以家族旅遊或員工旅遊較多，團費持平。

美加線第三季是一年中氣候最穩定期間，暑假親子出遊者眾多，美西以主題樂園最受歡迎，團費大致持平。歐洲線受到關稅風暴衝擊、匯率變動大等因素，團費漲幅約5%到8%。

中亞非旅遊受燃油價格上漲、通貨膨脹、景點門票調漲、人力短缺影響，調漲約15%到20%。紐澳線澳洲漲幅約4%、紐西蘭漲幅約15%。中南半島路線大略持平或少數略漲5%到8%，略漲受機票、飯店調漲的影響。

至於國內旅遊部分，國內多數地區持平，但墾丁因暑假關係，假日房價稍有增加;馬祖地區因飛機班次少，影響旅客前往意願，造成團費降低，其他路線在銷售端上的價格沒有太大的變化。

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