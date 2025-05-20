百岳馬博橫斷東段改善路線 林保署花蓮分署加裝反光路牌、架繩

中平林道35K溪底營地，林保署委託的卓溪登山協會、民間協會清理營地，整理出大量的廢棄瓦斯罐、登山團留下的鍋碗瓢盆。（林保署花蓮分署提供）

2025/05/20 16:33

〔記者花孟璟／花蓮報導〕百岳路線馬博拉斯橫斷西起南投東埔、東至花蓮中平林道下玉里，東段的中平林道因多處崩塌危險性高，林業及自然保育署花蓮分署聯合中華民國山難救助協會東區搜救委員會等，進行中平林道19K至35K間的改善，除加裝反光路牌、也在危險地形架設繩索，增加路線安全性。

林保署花蓮分署指出，這次作業重點是中平林道19K至35K工寮（溪底營地）之間、全長8.7公里的路段，於沿線每500公尺設置一枚菱形反光路牌，標示哩程、座標與重要節點資訊，並於岔路口加設指示牌，協助登山者辨識方向，降低迷途風險。

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除此之外，中平林道18K至25K玉林橋遺址，近年因崩塌嚴重造成地形改變，25K需下切到太平溪、 溯溪約1公里後再上切碎石坡回到中平林道，沿途危險地形多，由中華民國山難搜救協會東區搜救委員會的教練群率第東搜第七期山域溪谷搜救員訓練營的學員，在沿線峭壁、崩塌地及溪溝段架設安全繩索，協助山友安全通過艱難地形。

而馬博橫斷最後一天紮營的35K工寮（溪底營地），因長年來登山隊伍隨意棄置垃圾，尤其是用完的瓦斯罐隨意被棄置，衝擊環境生態，由花蓮分署委託森悅戶外公司、卓溪鄉登山協會整理營地，清理多達40公斤的瓦斯罐、保特瓶廢棄物、多張廢棄帆布，以人力可行範圍揹運下山，讓營地煥然一新。

中平林道35K溪底營地滿地垃圾，廢棄的帆布、瓦斯罐、鍋碗瓶罐丟滿地。（林保署花蓮分署提供）

中平林道35K營地整理後，恢復自然樣貌。（林保署花蓮分署提供）

馬博橫斷東出口中平林道19K至35K，由林保署沿路每500公尺架設黃色的菱形反光路牌。（林保署花蓮分署提供）

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