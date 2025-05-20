恆基龍舟健走賽 長輩、親子活力旺

恆基「親子共學趣龍舟健走競賽」成為全場焦點，場面有趣。（記者蔡宗憲攝）

2025/05/20 16:19

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春西門廣場今天熱鬧非凡，恆春基督教醫院（簡稱恆基）舉辦的「粽香幸福台灣尾」活動迎來第20週年慶，吸引逾300位長輩與親子熱情參與，「親子共學趣龍舟健走競賽」成為全場焦點，長輩與孩子們攜手合作模擬龍舟競速，方向跟水上一樣難控制，過程充滿歡笑。

活動由「手洗愛玉」活動揭開序幕，參與者動手搓揉愛玉籽，體驗傳統手作樂趣，「親子共學趣龍舟健走競賽」則讓來自童心幼兒園的小朋友興奮地說，「龍舟競賽超好玩！跟爺爺一起走，真的好開心，下次還要再來！」

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不僅民眾玩得盡興，恆基醫護人員與工作同仁也熱情投入競賽，場邊加油聲此起彼落，場面不僅拉近世代距離，也讓恆春的社區凝聚力展露無遺。

活動現場還設置愛心攤位，提供健康諮詢與端午應景的粽子，增添濃濃節慶氛圍。不少家屬表示，這樣的活動不僅讓長輩心情愉悅，也讓親子關係更加緊密

恆基院長顏簡美珠表示，「粽香幸福台灣尾」自創辦以來，始終以關懷長者與弱勢家庭為宗旨，盼透過端午節活動，鼓勵長輩走出家門，與年輕世代互動，實踐健康樂活的理念。她強調，「健康不只是醫療，更是陪伴與參與。希望透過這樣的活動，讓長輩感受到社區的溫暖，也讓孩子學會尊重與關愛。」

恆基「親子共學趣龍舟健走競賽」成為全場焦點，場面有趣。（記者蔡宗憲攝）

恆基「親子共學趣龍舟健走競賽」成為全場焦點，場面有趣。（記者蔡宗憲攝）

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