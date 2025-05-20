竹北公11、公12開工整建 預計明年上半年完成

新竹縣竹北市長鄭朝方（前）、市代會主席林啟賢（右著背心者）今天一起率眾，替公11、公12的整建工程開工上香祈福。（記者黃美珠攝）

2025/05/20 16:20

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市公所今天舉行「公11、公12公園地坪改善工程」動土典禮，計畫用300個工作天、採半半施工方式，全面翻新這2座位於縣治1期、金融商辦核心地段的老舊公園，預計明年上半年就可望完工。而配合這個工程，公所也將移除非台灣本土樹種，與生長狀況不佳甚至已感染褐根病的樹木。

竹北市長鄭朝方說，竹北市公所管轄的公園共有177座，部分設施因使用年限久遠而出現損壞，公所近年依設施老舊與安全程度，逐步編列預算推動改善。

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其中公11與公12公園已經有35年的歷史，就位在縣政府對面的縣政6路廣場兩側，周邊機關、商辦與住宅大樓林立，是都市人群密集的核心區位，卻因長期沒有整修，園內植栽雜亂、設施殘破、地形高低不平。

這次公所投入近4000萬元整建，把佔地2萬多平方公尺的2座公園整併規劃，針對地形地貌、動線配置、照明品質以及使用者習慣做通盤檢討。工程內容有：地坪全面翻修、步道系統優化、老舊花台改建為休憩座椅、增設廣場平台與親子草皮空間，提升公園整體通透性，也將打造一處輪椅、嬰兒車皆可無障礙通行的友善環境。

鄭朝方說，由於位在博愛南路的「星際球場」廣受市民好評，所以這次工程也將把公11原有的籃球場升級為「十字星際球場」，除改善地坪與排水，還會強化夜間照明，提供放學、下班後球友舒壓運動的高品質場域。

新竹縣竹北市長鄭朝方（右2）、竹北市代會主席林啟賢（右3）等一起替公11和公12的整建工程執鏟動土，宣告開工。（記者黃美珠攝）

被用黃色警戒線圈圍起來的，是竹北公11公園內疑似染病或生長不好、或是非本土樹種，將在這次整建工程中被去化。（記者黃美珠攝）

圖中遠方就是新竹縣政府，圖右是公11公園，圖左就是公12公園。（記者黃美珠攝）

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