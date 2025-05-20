苗縣爭取科學實中卡卡 鍾東錦批國科會欠苗栗人一個公道

民進黨籍縣議員邱毓興，總質詢關心苗栗縣設立竹南科學園區實驗中學進度。（記者張勳騰攝）

2025/05/20 16:15

〔記者張勳騰／苗栗報導〕行政院推動桃竹苗大矽谷計畫，苗栗縣已獲核定，縣府評估園區人口將持續上升，教育需求倍增，全力爭取竹南科學園區實驗中學，民進黨苗栗縣議員邱毓興今日總質詢關心設立進度？苗栗縣長鍾東錦指出，竹南科學園區人口不會比嘉義及屏東縣少，但竹科管理局現在也不是說不要，卻要苗栗縣等到竹南科學園區重劃好，那已是10年以後，苗栗一定有資格有所實驗高中，他批評國科會真的欠苗栗一個公道，愧對苗栗人。

邱毓興質詢指出，新竹縣政府自辦實驗中學，總經費是6.7億，並於上週發包，預計明年8月招生，如果在國科會遲遲不同意之下，苗縣府可否比照新竹縣政府自行置辦實驗中學？

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鍾東錦答詢表示，他覺得自辦縣立實中不恰當，首先目前縣立高中已經有很多所，其次，要蓋實中很好蓋，但要養很難，每年維持費用是一個大問題，但如果是實驗中學，因為國科會有錢就容易多了，苗栗縣財政不能跟新竹縣比，6.7億是第一期工程，新竹縣長楊文科預計是40億來蓋，除了實驗高中，還有六家高中一起蓋。

鍾東錦表示，現在竹南鎮頭份市有這麼多年輕人在竹科上班，不管是新竹科學園區，或是竹南科學園區，還有銅鑼科學園區，學生數也多好幾千人，所以他覺得國科會欠苗栗一個公道，應該要幫苗栗辦一個實驗高中。

鍾東錦強調，苗栗縣在科學園區上班的人數一定比嘉義縣、屏東縣多，為什麼就獨獨漏掉苗栗？苗栗縣一定有資格有所實驗高中，他認為國科會愧對苗栗人，大家做事情憑良心，應該要一本善良善待苗栗。

苗栗縣長鍾東錦認為，苗栗縣一定有資格有所實驗高中，他認為國科會愧對苗栗人。（記者張勳騰攝）

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