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    端午節國道易塞車 高公局闢11條長、短途替代道路

    高公局預估端午節連假期間，國道容易塞車。（記者吳亮儀攝）

    高公局預估端午節連假期間，國道容易塞車。（記者吳亮儀攝）

    2025/05/20 15:02

    〔記者吳亮儀／台北報導〕今年端午節連續假期有3天，從本月30日到6月1日。交通部高速公路局今天（20日）說明，預估國道將出現大量返鄉與旅遊車潮，部分路段可能產生壅塞情形。高公局依據歷年車流數據，規劃了11條長、短途替代道路供用路人選擇，幫助避開易壅塞路段，也免於交流道入口前排隊等候。

    針對長途旅次部分，高公局規劃了4條替代道路，包括國1國3新竹至台南地區雙向、國3霧峰至國1台中系統與國3中港系統雙向、國5頭城至坪林北向，以及國6舊正至台中地區雙向。

    短途旅次有7條區域性替代道路，包括國1湖口至新竹雙向、大雅系統至員林（北斗）雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及國3田寮至國10旗山東向。

    高公局已在相關替代道路沿線設置指示標誌導引，用路人也可以利用高速公路1968App及網站查詢相關資訊。此外，1968App的「替代道路」功能，可比較替代道路與國道的旅行時間，也可連結到Google Map直接開始導航。同時1968App的「即時路況/即時影像」功能，也可呈現國道路況影像。

    高公局表示，另外，為分散連假期間尖峰時段車流，端午節連假期間（5/30到6/1）國道實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費，及每日0-5時全國道暫停收費。

    端午節國道4條長途替代道路。（圖由高公局提供）

    端午節國道4條長途替代道路。（圖由高公局提供）

    端午節國道7條短途替代道路。（圖由高公局提供）

    端午節國道7條短途替代道路。（圖由高公局提供）

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