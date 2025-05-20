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    鄭英耀任教長滿1年 全教總提3沉痾待解

    教育部長鄭英耀已上任滿1年。（資料照）

    教育部長鄭英耀已上任滿1年。（資料照）

    2025/05/20 16:12

    〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部長鄭英耀上任已屆滿1週年，全教總今天提出仍有如何減少校園濫訴、落實精緻教育、遏止私校小聯考等3項議題，呼籲教育部應該積極處理。

    全教總指出，校園濫用申訴機制問題日益嚴重，家長或學生濫訴教師管教、甚至以司法威嚇教師的案例逐年攀升。鄭部長上任時曾承諾適時進行檢討修正，以有效減少校園濫訴，使教師能回歸正常教學。然而1年來仍層出不窮、變本加厲，教師人人自危，卻遲遲未見教育部積極處理。

    全教總呼籲鄭英耀應展現積極處理態度，儘速修正現行不適任教師處理機制，建置符合實際需求的校安人力，徹底終結教育現場的「白色恐怖」氛圍，落實友善校園，確保教育品質。

    此外，全教總提到，今年4月出生數8684人，再創新低，少子女化趨勢已難逆轉。儘管朝野都支持提升幼教品質，但迄今尚未完成《幼兒教育及照顧法》修法，繼續沿用超過40年的「1:15」師生比，相較於部分縣市政府的超前布署，教育部幼教政策可謂牛步化。

    而依教育部統計數據與推估，未來各階段學齡人口均將大幅減少，現行中小學每班班級人數仍然偏高，以高中職為例，迄今為止，公立高中每班人數仍達35人，私立學校更是高達45人；各界關注的下調特教師生比進程依舊牛步化，教育部應展現積極作為。

    同時，也要打造適應社會發展的高教，伴隨少子化，高教領域固然免不了因生源大減而需要退場或轉型，但除了去蕪存菁，在人口轉型的過程，應該也有機會藉由改善師生比、保障教育勞動者基本權益，進一步提升台灣高教品質。

    全教總亦認為，近年來，私校校聯考益加走火入魔，教育部雖知之甚詳卻無具體對策，故具體要求教育部主動提出《私立學校法》修法版本，從源頭遏止惡性升學競爭，以維護學童適性教育，確保教育公共化。

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