「北韓5次交通違規」就吊照 導遊批：為何容忍肇事者一再上路？

朝鮮（北韓）駕駛違規5次就會被吊銷駕照。（「我帶你們看朝鮮」粉絲團提供）

2025/05/20 15:38

〔記者吳亮儀／台北報導〕78歲余姓老翁昨天（19日）開車衝撞行人，釀3死12傷悲劇，自己也受傷昏迷，由北韓導遊成立的「我帶你們看朝鮮」臉書粉絲團指出，在朝鮮（北韓）每5年需換駕照一次，5次違規就被吊銷駕照，「台灣為何容忍肇事者一再上路」？

「我帶你們看朝鮮」指出，在朝鮮，想要取得駕照，必須先取得「朝鮮勞動黨地方黨部」或「所屬機關行號（單位）」的推薦，因為朝鮮多數車輛都是相關單位的公務車。

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考取朝鮮的駕照前，之前要前往各地的「機動車駕駛培訓中心」接受長達1年的訓練，訓練課程包括安全駕駛、車輛維修等等，最後還要通過「筆試」、「口試」、「路考」等程序，才能取得駕照。再加上朝鮮人在大多數情形下，只有公務需要時才能開車，如果想要自己擁有車輛，就要對國家有重大貢獻，才會獲國家免費配發車輛，例如奪得國際比賽獎牌、學研取得重要成果、獲選勞工模範等；所以朝鮮人非常珍惜有駕照、能開車的機會。

「我帶你們看朝鮮」表示，朝鮮的駕照每次期限5年，每5年須換照一次，駕照下方有5個白色格子，上面寫著「규정위반（違反規定）」，只要任何交通違規一次被交通警察欄下舉發，就會被剪去駕照下面白色格子一格或在上面打洞、塗銷，且另有相對的罰則，五個格子集滿駕照就自動吊銷，必須重新再考照，「所以余姓駕駛五年內有七件交通違規案件，在朝鮮早就被吊銷駕照不能上路了」。

該粉絲團指出，余姓駕駛也被翻出5年前嚴重車禍撞上人行道波及一對母嬰，按照朝鮮《道路交通法》，駕駛機動車的人員違反交通安全秩序引起人員傷亡或重大事故者判兩年以下的勞動鍛煉；因前條例行為引起多數人員傷亡者或造事後逃避者判五年以下的勞動教養，余姓駕駛早就吊銷駕照之餘還被送去勞改了。

「我帶你們看朝鮮」說，昨天造成3死12傷的重大車禍，按照朝鮮《道路交通法》嚴重違反交通秩序，致人重傷或死亡，造成3人以上輕傷或財產損失，直接剝奪其駕駛資格，終生不能駕車，引起多數人員傷亡者或造事後逃避者判5年以下的勞動教養。情節嚴重者判5年以上10年以下的勞動教養。

粉絲團強調，朝鮮交通為什麼很安全？真的不是車少，而是嚴格的交通規定以及考照制度！所以朝鮮連開車睡著自撞之類的事故也鮮少發生。

朝鮮（北韓）的考照、換照等交通制度很嚴格。（「我帶你們看朝鮮」粉絲團提供）

朝鮮（北韓）的考照、換照等交通制度很嚴格。（「我帶你們看朝鮮」粉絲團提供）

朝鮮（北韓）的考照、換照等交通制度很嚴格。（「我帶你們看朝鮮」粉絲團提供）

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