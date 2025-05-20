嘉市520有9對新人登記結婚 獲贈「金鏟子」

今天是5月20日，嘉市東區戶政所布置專門拍照打卡區，讓登記結婚新人留下珍貴回憶。（圖由嘉市政府提供）

2025/05/20 14:48

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕今天是5月20日，諧音「我愛你」為新人結婚登記熱門日子。嘉義市東、西區戶政事務所截至上午12時，共有9對新人登記結婚，讓戶所洋溢甜蜜歡愉氛圍，市府也贈送賀卡與金鏟子、雙囍對杯，祝福新人新婚快樂、早生貴子。

迎接一年一度520這個特別的日子，東、西區戶政事務所布置專門拍照打卡區，讓新人留下珍貴回憶，也為戶所增添更多溫馨和感動。

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到東區戶政事務所登記的新人楊先生與陳小姐分享說，兩人是國中同班同學，畢業後沒有繼續聯絡，直到出社會後，楊先生帶著狗狗來到陳小姐經營的寵物美容店，兩人才又彼此熟絡起來。

陳小姐說，與楊先生交往3年多，特別選在520這天登記，希望留下難忘的紀念與回憶。

市政為鼓勵更多人踏入婚姻殿堂，樂婚願生，特別準備祝福賀卡及嘉市城隍廟及九華山地藏庵贊助象徵祝福新人好孕（運）連連、增「鏟」報國的「金鏟子」和「雙囍對杯」，期盼新人共同經營美滿婚姻生活，攜手創造快樂幸福未來。

嘉市府贈送520登記結婚新人賀卡與金鏟子、雙囍對杯。（圖由嘉市政府提供）

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