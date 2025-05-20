擺脫「肥胖城市」稱號！台南推運動健康護照 抽逾百萬大獎

台南市推出「114年台南運動健康護照計畫」，號召民眾一起動起來，挑戰健康運動還能參與抽獎。（記者王姝琇攝）

2025/05/20 15:33

〔記者王姝琇／台南報導〕力拚擺脫「肥胖城市」稱號！台南市推出「114年台南運動健康護照計畫」，只要下載JoiiSports（揪運動）APP即可參加多項挑戰、參與抽獎，總價值超過百萬元。

市長黃偉哲表示，市政府積極打造運動城市，鼓勵男女老少的全齡化運動，讓市民養成運動的好習慣，今年透過科技結合運動，台南運動健康護照計畫導入JoiiSports App，以「愛哩健康」為口號，號召民眾一起動起來，讓運動融入日常生活，邁向健康幸福的目標。

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台南運動健康護照計畫透過JoiiSports App讓民眾能更便利掌握自身運動數據，包括「年度走跑距離賽」、「健康護照集點任務」與「踩點集獎章活動」3大類項，並結合運動i台灣2.0計畫建置i運動平台專區，提供民眾多元運動活動項目選擇，從每天的小習慣出發逐步養成規律運動。

體育局長陳良乾表示，即起至10月率先推出「年度走跑距離賽」，民眾可選擇健行、跑步、登山等，累積達450公里，可獲抽獎資格。6月份起祭出集點任務，每日達成指定運動或健康任務（如量測血壓），即可獲點數參加線上抽獎；另邀民眾踩點運動場館、旅遊步道等地收集專屬獎章。

台南市政府積極打造運動城市，鼓勵男女老少的全齡化運動，讓市民養成運動的好習慣。（記者王姝琇攝）

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