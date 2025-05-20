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    桃園居民控物流中心貨車24小時噪音擾人 陳情未解掛布條抗議

    桃園市桃園區林森路沿線居民，近日掛起抗議布條，控訴鄰近物流中心噪音擾人。（議員李光達提供）

    桃園市桃園區林森路沿線居民，近日掛起抗議布條，控訴鄰近物流中心噪音擾人。（議員李光達提供）

    2025/05/20 16:04

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區林森路沿線居民，近日掛起「拒絕日夜噪音污染」、「還我安寧」抗議布條，控訴鄰近1家知名宅配公司物流中心，24小時不定時裝卸貨物、貨車進出，發出的噪音令居民飽受困擾，多次陳情未解只好高掛布條自救。

    市長張善政表示，將指示環保局在平日夜間測量噪音，並與業者溝通；環保局表示，該物流中心從去年至今年共接獲民眾陳情4次，環保局到場進行噪音量測時，現場聽得到作業聲響，但均符合營業場所噪音管制標準，為維護民眾安寧，後續將持續輔導業者改善。

    議員黃家齊表示，居民掛起白布條抗議物流中心噪音問題，該物流中心雖是合法營運，但貨車倒車發出的警示聲、司機卸貨時棧板砸地的撞擊聲，尤其深夜、凌晨更加明顯，居民忍受近1年才拉起布條抗議，他認為環保局過去測量時正值週末，可能無法掌握真實情況。

    議員李光達表示，不樂見街頭有任何白布條，一旦掛出代表委屈、溝通無效，這是居民最後自力救濟手段，長期的生活噪音，特別是深夜噪音、低頻噪音等，嚴重影響居民作息，需仰賴環保局感同身受解決，去年10月中的午夜，他曾到現場親自感受，目前連署居民已多達75人，只是卑微請求一個安寧的生活。

    環保局表示，被陳情的物流中心位於龜山工業區範圍，環保局近期於5月18日凌晨3點多，派員到周界停駐約30分鐘，未發現明顯作業聲響，後續將不定期派員查察，若發現作業聲響且經測量未符合標準，將依法告發並限期改善。

    環保局進一步說明，該公司從去年至今年共接獲民眾陳情4次，環保局於周界鄰近民宅處選定合適地點進行噪音量測，量測時現場聽得作業聲響，但均符合營業場所噪音管制標準，後續仍將持續輔導業者改善，以維護居民安寧。

    桃園市桃園區林森路沿線居民，近日掛起抗議布條，控訴鄰近物流中心噪音擾人。（議員李光達提供）

    桃園市桃園區林森路沿線居民，近日掛起抗議布條，控訴鄰近物流中心噪音擾人。（議員李光達提供）

    桃園市桃園區林森路沿線居民，近日掛起抗議布條，控訴鄰近物流中心噪音擾人。（議員李光達提供）

    桃園市桃園區林森路沿線居民，近日掛起抗議布條，控訴鄰近物流中心噪音擾人。（議員李光達提供）

    居民陳情指出，物流中心貨車進出、卸貨，24小時不定時傳出噪音。（議員李光達提供）

    居民陳情指出，物流中心貨車進出、卸貨，24小時不定時傳出噪音。（議員李光達提供）

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