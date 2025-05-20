高雄新上國小食農大豐收 情人節種玉米520收成

學生在走廊上種下玉米的種子、今日收成。（圖由新上國小提供）

2025/05/20 15:54

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市新上國小食農教育有成，4年級師生於2月14日情人節在走廊種下玉米與玉米筍，歷經3個月的呵護成長，選在今天在520（我愛你）特別的日子採收，成為營養午餐的隱藏版料理，讓學生充分感受到食農教育的豐收成果。

新上國小近年來將教室外的長廊規畫為食農教育的植栽場地，種有茄子、玉米，近期洛神花也將採收可以做成洛神蜜餞。

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新上國小4年1班導師賴秋江表示，開學初，帶領學生在走廊種下彩虹玉米和甜玉米的種子，3個月來，教導學生正確澆水、疏植及除雜草等，並做成記錄，如今每一株玉米植株都長得比學童高，並已結石纍纍，今日一大早學生到校後，就親自摘下自己種植的玉米，接著撥葉、清洗、下鍋水煮，學生們吃得相當開心，也很有成就感。

學生吳家瑄說，彩虹玉米不僅外表鮮艷漂亮，吃起來更是Q彈又香甜，自己種的果真是最美味；學生李宸愷也迫不及待吃下自己手中的黃金玉米，順間就啃得一乾二淨。

新上國小學務處主任李慧美表示，學校在推動食農教育與飲食教育，把兩者課程結合，從種植到食用，最終讓學生能選擇適合的料理方式，吃下自己種植的健康玉米，就是最棒的飲食教育課程，更希望這樣的觀念稜延伸到家庭。

學生採收自己種植的彩虹玉米和甜玉米。（圖由新上國小提供）

學生開心享用自己種植的玉米。（圖由新上國小提供）

新上國小的食農教育，學生也分組製作種植玉米的記錄繪本。（圖由新上國小提供）

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