最快6月施工！彰化市第2條友善人行道地點曝

彰化市公所規劃中華路施作標線型人行道，總長度790公尺。（記者湯世名攝）

2025/05/20 15:18

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市繼大埔路劃設第1條標線型人行道（友善人行道）之後，市公所規劃在中華路、和平路施作第2條友善人行道，並依需求規劃汽、機車停車格，除提供行人友善行走空間，還能讓汽、機車方便停車，相關工程正上網招標中，預計最快6月就可發包進場施工。

連日來有民眾在網路PO文指出，彰化市中華路路面重新鋪設柏油，相關標線也都畫設完成，但路肩寬度卻逾3.5公尺，不解為何要留這麼大空間的路肩？有網友就稱，路肩空間這麼大，感覺好像是要像大埔路一樣畫出汽、機車停車區，並且要施作人行道；另有網友表示贊成說，中華路沿線店家多，掛街人潮多，支持規劃施作友善人行道。

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市公所工務課長蔡佳松指出，他們的確已規劃在中華路、和平路施作友善人行道；受縣府委托，配合道路改善工程，在中華路及和平路施作友善人行空間。預計於路肩畫設標線型人行道，總經費429萬元，目前正上網招標中，只要發包出去即可進場施工，預計最快6月施工，約一星期即可完工。

他表示，中華路、和平路友善人行道劃設方式和大埔路相似，除都有綠底漆的人行專用道，並將劃設汽、機車停車格。原則上，中華路規劃由中正路至中山路，施工長度790公尺；和平路則是由中華路至光復路，長度約180公尺。另孔廟前設置實體人行道，長度約100公尺。

至於彰化師範大學前的進德路、實踐路友善人行道工程，蔡佳松表示，進德路的設計圖由顧問公司修改中，實踐路則視進德路方案確認後，再併同修改，屆時再邀集沿線商家、住戶辦理說明會，希望能獲取共識，盡快上網招標發包施工。

彰化市公所規劃和平路施作標線型人行道，總長度180公尺。（記者湯世名攝）

彰化市實踐路友善人行道工程，公所將再邀集沿線。（記者湯世名攝）

彰化師範大學前的進德路友善人行道工程，設計圖由顧問公司修改中，公所希望能盡快上網招標發包施工。（資料照）

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