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    台大舉辦EMI國際論壇 校長陳文章：以學生學習為核心的教學文化變革

    台灣大學雙語教育中心近日舉辦英語授課（EMI）國際論壇。（台大提供）

    台灣大學雙語教育中心近日舉辦英語授課（EMI）國際論壇。（台大提供）

    2025/05/20 17:27

    〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣大學雙語教育中心近日舉辦英語授課（EMI）國際論壇，校長陳文章表示，EMI並非語言替代，而是以學生學習為核心的教學文化變革，也是連結本地學習與全球視野的關鍵途徑。

    在國際化與高教轉型交織的當下，EMI已成各國大學創新與連結全球的重要橋梁。此次「2025 EMI Horizons: Opportunities and Challenges Ahead」論壇邀集新加坡、日本、韓國、英國及台灣各大學與機構代表，探討EMI的挑戰、契機與實踐，吸引上百位校內外教育工作者與學者共襄盛舉。

    陳文章指出，EMI並非語言替代，而是1場以學生學習為核心的教學文化變革，與世界展開對話的展望。學校推動「未來大學」願景，致力於建構開放、多語與跨域融合的學習場域，而 EMI 正是連結本地學習與全球視野的關鍵途徑。

    論壇邀請包括前成功大學校長蘇慧貞、台大副校長丁詩同、Fulbright Taiwan 執行長那原道（Randall Nadeau）等3人發表專題演講，他們均強調實施EMI能引導教學者反思如何為自身的教學內容「去蕪存菁」，激發更好的教學成效。

    另圓桌論壇則邀請韓國首爾大學、日本九州大學及台灣4所雙語標竿大學（台灣大學、台灣師範大學、成功大學、中山大學）代表進行深度對談。與談者提到EMI推動的初衷並非獨尊英語或只求教學「英語化」，而是期待創造更多跨文化及跨領域的對話，同時審視社會環境，促進對彼此的相互了解及合作，達到真正的全球在地化。

    丁詩同另提到，EMI不僅是語言政策，而是大學教學的「再思與再造」，激化教學創新與合作，讓教學重返核心、讓學習回歸本質。同時，提供學生適當的挑戰與支持，真正提升國際視野與全球素養，為自己的未來創造更多選擇，校方將持續攜手國內外夥伴，在教學、研究與政策3方面深化雙語實踐與國際鏈結。

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