三峽車禍 基市議員要求學區周邊設人行道路阻等設施

基隆市議員建議在學校周邊通學區設人行道車阻石阻及減速彎等庇護設施。（記者盧賢秀攝）

2025/05/20 15:44

〔記者盧賢秀／基隆報導〕新北市三峽學區重大車禍，造成3死12傷，基隆市議員陳冠羽和張之豪認為，基隆市學區周遭類似路型道路很多，缺乏庇護設施更不安全，要求市府交通處等單位全面盤點學校周邊150至500公尺的交通設施，設置人行道路阻石柱等設施，減少悲劇。交通處長陳耀川也說，昨天車禍讓人看了「怵目驚心」、「心有戚戚焉」，將與教育處和警察局研議加強法與改善交通設施。

陳冠羽指出，三峽事故周邊已經做標線型人行道、實體人行道、行人專用時相、縮減路寬等措施，仍然出現重大死亡車禍，而基隆市學區類似路型道路很多，但是缺少人行道、沒有設置減速平台、減速彎、減速標線等庇護設施，基隆更不安全。

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他指出，新竹縣政府推通學區，讓駕駛人知道限速要放低到30，甚至加重裁罰，要求駕駛於學區放慢速度；北市也在學區周遭畫設黃色棋格行人穿越線，試辦效果也非常良好。他要求交通處全面盤點學校周邊150至500公尺的交通設施改善，不是慢慢地等工務處做好人行道曠日費時。

張之豪則表示，昨天在三峽發生如此悲痛之事件，令人遺憾，要求市府在通學區交通密集或貼近主要幹道處，人行道路口設置路阻石柱，有多一分保障，讓家長看到市府有一些作為，學生在上下學路途中少一點擔憂，在硬體設施上直接改善，保護學童安全。

陳耀川表示，基隆一直都有在做通學區步道，有關通學區周邊路口號誌、標線標誌及速限設施整理等，會與教育局和警察局討論加強執法和改善設施。他說，他昨天看到三峽的車禍也是怕得要死，令人「怵目驚心」、「心有戚戚焉」，趕快來預防事件發生。

教育處表示，目前已爭取中央補助，編列總經費1.2億元，規劃全市7區共14處通學步道，包括人行道路面改善，畫設家長停等區、學生與車流動線調整，讓孩子們每天通學的路上能夠更安全。

基隆市議員建議在學校周邊通學區設人行道車阻石阻及減速彎等庇護設施。（記者盧賢秀攝）

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