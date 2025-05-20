午仔魚驗出致癌物「還原型孔雀綠」 北市衛生局急下架

台北漁產運銷公司民族營業處「午仔魚」檢出還原型孔雀綠，不符動物用藥殘留標準。（圖由台北市衛生局提供）

2025/05/20 14:15

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市衛生局4月執行第一波生鮮水產品抽驗專案，並派員前往賣場、水產店、餐廳及市場等販售場所，30件抽驗產品中有1件因測得「還原型孔雀綠」不符合規定，不合格率3.3%。衛生局提醒，飼養業應合法使用核准藥品，除了考慮動物對象、年齡及劑量，同時須遵守停藥期，以確保產品安全衛生，並建議販售業者向大盤或供應商索取自主檢驗報告。

衛生局指，此次共計抽驗30件生鮮水產品，依種類擇定檢驗項目包含48項動物用藥多重殘留、4項氯黴素類抗生素、5項硝基呋喃代謝物、4項孔雀綠及結晶紫及其代謝物、重金屬如鎘、鉛、甲基汞、組織胺；檢驗結果為台北漁產運銷公司民族營業處1件「午仔魚」檢出還原型孔雀綠，不符動物用藥殘留標準。

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衛生局續指，該業者已違反食品安全衛生管理法第15條規定，應處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，並依同法第52條第1項第1款規定產品予沒入銷毀，另不符規定產品經追溯來源廠商為外縣市業者，已移請產品來源轄管衛生局依權責辦理。

衛生局表示，還原型孔雀綠通常積聚於脂肪內，尤其在內臟，建議消費者可由避免食用魚類內臟及脂肪組織含量較高的部位如：魚肚、皮下、魚頭，多樣化選擇各種大小魚類，勿偏好攝食特定魚種，才能均衡攝取到不同魚類所提供的營養素。

衛生局提醒飼養業應合法使用核准藥品，除了必須考慮動物對象、年齡、劑量等之外，同時須遵守停藥期，以確保產品安全衛生，建議販售業者向大盤或供應商索取自主檢驗報告。

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