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    今天2025520掀結婚熱潮 高雄已203對新人登記

    新人王鏈期、張維之2人今登記結婚，男方真情告白「我永遠愛妳」，女方甜蜜回應「我們要幸福一輩子」。（記者陳文嬋攝）

    新人王鏈期、張維之2人今登記結婚，男方真情告白「我永遠愛妳」，女方甜蜜回應「我們要幸福一輩子」。（記者陳文嬋攝）

    2025/05/20 15:38

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕今天是2025年5月20日諧音「愛妳愛我，我愛你」，高雄市掀起結婚熱潮，已有203對新人登記結婚，鳳山戶所幫新人製作專屬明信片，以愛情限時批蓋印520郵戳，郵寄到府留下結婚紀念，新人浪漫發表愛情宣言，甜蜜合照互許終身。

    高雄市今有169對新人預約登記結婚，仍有許多新人雖未預約也搶搭520結婚熱潮，迄今已203對新人登記結婚，還有13對新人趁昨天宜嫁娶吉日，提前辦理結婚登記，指定今日520生效。

    新人王鏈期、張維之2人從國中時期就認識，迄今已經20多年，在友人聚會時重逢，相戀後決定攜手一生，男方感謝女方容忍他的壞脾氣，生氣時會撒嬌讓他開心，現場告白「我永遠愛妳」，執子之手與子偕老，希望2人感情長長久久，能夠白頭偕老，女方甜蜜回應「我們要幸福一輩子」。

    新人王耀隆、張家瑜認識10多年，2人強調一切都是緣分，彼此很有默契，一個眼神就知道對方需要什麼，吃飯還會為彼此夾菜，相愛過程難免波折，分享透過溝通協調，找出平衡點很重要，2人特別挑選今天2025520登記結婚，男方感性發表愛情宣言，「我會永遠擋在你前面，永遠保護妳，永遠忠誠」，女方甜笑「永遠讓你保護」，互相親吻表達愛意。

    新人賴威志、郭思唯2人網路交友剛滿1年，女方感受男方真心付出，會照顧、關心她，直呼遇到對的人，感覺像家人一樣，男方稱讚女方很乖、賢慧，會照顧他的身體，真情告白「天塌下來有我頂著，我會好好寵妳一輩子」，互許一起努力，婚後幸福美滿。

    鳳山戶政事務所主任林江鴻表示，民政局舉辦「520我愛你，高雄幸福成家」活動，新人今天登記結婚獲得咖啡壺禮盒及抽獎券，有機會抽中家電好禮或千元結婚禮金，鳳山戶所另加碼預約結婚登記的新人製作專屬明信片，寫下真情告白投入戶所幸福郵筒，將以愛情限時批寄送新人留作紀念，還有戶所臉書按讚或追蹤，還可參加轉輪盤活動，超商商品卡等好禮5選1，祝福新人幸福美滿。

    新人王鏈期、張維之2人今登記結婚，甜蜜親吻互許終身。（記者陳文嬋攝）

    新人王鏈期、張維之2人今登記結婚，甜蜜親吻互許終身。（記者陳文嬋攝）

    新人王耀隆、張家瑜特別挑選今天2025520登記結婚，雙方互吻表達愛意。（記者陳文嬋攝）

    新人王耀隆、張家瑜特別挑選今天2025520登記結婚，雙方互吻表達愛意。（記者陳文嬋攝）

    新人王耀隆、張家瑜特別挑選今天2025520登記結婚，雙方互吻表達愛意。（記者陳文嬋攝）

    新人王耀隆、張家瑜特別挑選今天2025520登記結婚，雙方互吻表達愛意。（記者陳文嬋攝）

    鳳山戶所幫新人製作專屬明信片，賴威志、郭思唯寫下愛情宣言，互許一起努力，婚後幸福美滿。（記者陳文嬋攝）

    鳳山戶所幫新人製作專屬明信片，賴威志、郭思唯寫下愛情宣言，互許一起努力，婚後幸福美滿。（記者陳文嬋攝）

    新人賴威志、郭思唯2人網路交友剛滿1年，今天登記結婚互許終身。（記者陳文嬋攝）

    新人賴威志、郭思唯2人網路交友剛滿1年，今天登記結婚互許終身。（記者陳文嬋攝）

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