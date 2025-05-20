關閉4年整修後 竹東鎮立游泳池今天重新開游

新竹縣竹東鎮立游泳館今天整建後剪綵重新開幕啟用，門面上藍色（圖右上）、橘色（圖中）的2道政治「黥面」印記非常吸睛。（記者黃美珠攝）

2025/05/20 14:59

〔記者黃美珠／新竹報導〕21年前蓋的新竹縣竹東鎮立游泳池，歷經4年閉門整修後，今天由鎮長郭遠彰、代表會主席范國威、以及獲得全國蹼泳錦標賽400公尺冠軍的竹東國中學生余帛聿等共同剪綵、領軍下水重新「開游」。只是舊館新開，門面多了道政治人物的落款，使得公共建設被政治「黥面」的文化，意外成了現場另一個焦點。

竹東鎮游泳館這2道政治「黥面」，首先是藍色字體、2004年新建落成啟用時所留下的，落款者是當時的台灣省主席林光華、新竹縣長鄭永金、竹東鎮長盧東文、以及竹東鎮代會主席徐兆璋。

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最新的一道，則是今天被揭下紅幕後的橘色字體，載明著完成整建的新竹縣長楊文科、竹東鎮長郭遠彰、以及竹東鎮代會主席范國威。2道政治「黥面」都高舉著「竹東鎮立游泳池（館）」，相互爭輝，猶如這棟建築的「斷代史」，份外吸睛，。

竹東鎮長郭遠彰說，鎮立游泳館由公所自籌4500萬經費整建，其中縣府挹注1700萬重新打造。即日起到5月31日試營運期間，竹東鎮民免費，非鎮民半價。6月1日營運後，全票120圓、半票60元。

他說，前任鎮長張順朋、跟前任鎮代會主席陳昌平率先啟動第1期修復大池漏水問題，他接手推動第2期整建。最後把SPA池整合成一池，並把SPA池跟兒童池的循環過濾系統濾缸，與大池的一起完成更新，內部空調設備也重新做過。另外1樓出入口變得更友善行動不便、年長者進出，還新添戶外各8間的淋浴間和更衣室。

郭遠彰也謝謝縣長楊文科在游泳館旁設了竹東國民運動中心，讓國運中心和游泳館猶如竹東的運動雙子星大樓般，也讓上館里成為竹東的運動園區所在，公所團隊並爭取到內政部補助750萬，未來要推動上館里至善之丘公園再造計畫。

此外，公所團隊也持續努力，將再斥資300萬在游泳館2樓規劃多功能教室；花100萬要替大鄉里文林籃球場施設彈性壓克力地坪。

還獲體育署補助1800萬，要在三重社區活動中心後面，打造全縣第1座籃球和足球共用球場外，公所同步加碼300萬，在此建置槌球場和兒童公園。

為了慶祝竹東鎮立游泳館重新啟用，今天剪綵後，郭遠彰偕手范國威、余帛聿等進行10公尺示範賽，余帛聿稍後則再示範蹼泳100公尺跟混合式200公尺，替游泳館今天「破水」開游典禮畫下句點。

2004年，竹東鎮立游泳池新建落成啟用時的首道政治「黥面」印記。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹東鎮立游泳館今天整建後重新啟用的新政治「黥面」印記。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹東鎮立游泳館歷經4年閉門謝客後，今天重新啟用，新添戶外16間淋浴、更衣間。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹東鎮立游泳館封閉4年整修後，今天「破水」重新開游。（記者黃美珠攝）

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