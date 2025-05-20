獲前瞻計畫支持 斥資4000萬元嘉義縣水上如親公共托嬰中心動土

水上如親公共托嬰中心模擬圖。（嘉義縣政府提供）

2025/05/20 14:46

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉人口數達4.7萬人，鄉親有托嬰需求，縣府爭取前瞻基礎建設計畫補助3000萬元，加上自籌1000萬元，在水上戶政事務所旁緊臨水上國小的土地設置水上如親公共托嬰中心，今天動土，預計2027年第一季招生，可收托40名2足月至未滿2歲嬰幼兒。

縣長翁章梁、水上鄉長林緗亭等今天進行動土儀式，許多鄉親期盼如親公共托嬰中心早日啟用，提供平價優質的育兒服務；翁章梁說，現代社會很多雙薪家庭，孩子除靠托育中心、請保母及長輩幫忙看顧，公共托嬰中心能讓孩子在雙薪家庭結構下得到完整照顧。

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翁章梁說，水上鄉已有一間公共托育家園，可收托12名嬰幼兒，但因排隊候補人數多，供不應求，縣府因此爭取經費興建水上如親公共托嬰中心，盼有效舒緩家庭經濟壓力。

林緗亭說，如親公共托嬰中心選址地點土地權屬為嘉義縣，原管理機關為水上國小，是社教用地，原本指定用途供村里活動中心使用，經辦理都市計畫個案變更，取消指定用途，管理機關也已變更為嘉義縣社會局，才能申請建築執照，從無到有花2年半時間，未來完工後，盼減輕年輕夫妻的負擔，提供友善育兒環境。

縣府社會局表示，如親公共托嬰中心預計2026年底完工，縣府推行公共托育，現已設置7家公共托育家園與2家托嬰中心，收托152名幼兒，布袋與中埔如親將於今年開辦，配合民雄社會住宅一同設置托嬰中心；馬稠後工業園區托嬰中心興建中；因應大林幼兒需求，已動工擴建托嬰中心，預計至2026年將新增約200個名額。

水上如親公共托嬰中心模擬圖，空間明亮。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣長翁章梁（右4）等上香祈福。（記者林宜樟攝）

水上如親公共托嬰中心動土。（記者林宜樟攝）

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