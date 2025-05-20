議會通過台南捷運深綠線可行性研究 藍線拚明年下半年動工

南市交通局長王銘德今赴市議會進行「台南市先進運輸系統深綠線可行性研究規劃成果同意案」專案報告。（記者王姝琇攝）

2025/05/20 15:07

〔記者王姝琇／台南報導〕南市交通局今赴市議會進行「台南市先進運輸系統深綠線可行性研究規劃成果同意案」專案報告，獲得議會原則同意，待取得同意函即提送交通部，爭取加速審查。

台南捷運進度最快的是一期藍線，交通局長王銘德說，藍線綜合規畫已在行政院國發會開過會，修正後報告正送行政院審議，相信很快可以核定，並同步進行基本設計；市府採統包發包模式，國際有數家單軌技術廠商希望和國內營造廠商合作，希望今年底完成設計，力拚明年下半年動工。

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台南市捷運深綠線串聯南科與沙崙綠能科學城兩大產業園區核心，打造交通科技走廊。深綠線全長約21.3公里，採高架跨座式單軌系統，沿高鐵橋下往北延伸，行經歸仁、永康、新化、新市、南科，終點銜接台鐵善化站，並規劃設置14座車站及1座善化機廠。工程預算初估超過962億元。

王銘德表示，日前地方說明會，民眾提出台鐵針對南科廠商憂心的震動問題，已邀南科管理局加入研究團隊；未來進入環境影響評估時，噪音與振動是重點審查項目，將針對門檻值與監測機制提出具體對策。

對於議員們關注財務狀況，王銘德說，台南捷運優先路網共規畫6條路線，有3條完成可行性研究在交通部審查，加上深綠線總經費粗估約3000億元，後續將依工程進度需求，與財主單位根據市府財政狀況排列優先順序，分年編列。

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