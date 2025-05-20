立院將審特別條例！ 挹注醫療與健保200億 5大醫事團體盼調升

五大醫事團體呼籲，應將健保基金特別預算調升到至少500億元。示意圖。（記者林志怡攝）

2025/05/20 15:42

〔記者林志怡／台北報導〕行政院日前通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，以因應國際地緣政治風險日增與全球經貿快速變動的挑戰。然而，5大醫事團體認為，目前草案中醫療與健保僅編列200億元，在人口嚴重老化、人力流失、進口藥品物價齊漲等多重衝擊下，應將健保基金特別預算調升到至少500億元。

台灣醫院協會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會等今日共同發表聲明，對行政院提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，因應回應國際地緣政治風險日增與全球經貿快速變動的挑戰，並以特別預算方式推動「健康台灣」施政目標的做法表達肯定。

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但台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，這次聲明也提到，在4100億的預算規劃中，醫療與健保僅編列200億元，占比4.8%，雖民眾黨版本規劃提高至370億元，占比提高至約9%，但目前規劃規模恐難跟上實際需求，更遑論是否可撐起國民健康照護體系。

洪子仁解釋，台灣面臨人口嚴重老化、服務需求急遽上升、新藥新科技納入健保速度緩慢、癌症基金急需擴充、醫護人力流失與進口藥品物價齊漲等多重衝擊，為建構真正具備韌性與永續性的健康台灣，急需在特別預算中顯著提升醫療與健保基金的配置比例。

此外，洪子仁強調，醫界五大團體也希望藉由此聲明重申，健康不是成本，是國力的基礎，醫療韌性早已是各國強化國家競爭力的核心戰略之一，特別預算應以照顧民生為首務，應將健保基金特別預算調升到至少500億元，占比不低於12%，以呼應健康台灣政策願景，穩固改革根基。

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