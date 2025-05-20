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    黑鮪新標籤制很珍貴 琉球籍漁船「昇漁豐」號繼續捕魚不回港

    旗津號。（海巡署提供）

    旗津號。（海巡署提供）

    2025/05/20 14:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕琉球籍漁船「昇漁豐」號昨天驚傳遭到菲律賓公務船登檢並帶返菲國領海，一度引來緊張，但在相關單位迅速交涉下，昨天下午就以原船釋放，隨後「昇」船駛回南界線以內與護漁的旗津號接觸，表達將持續捕撈，感謝海巡護漁後即繼續作業，漁業界推測，今年捕撈黑鮪魚新制採標籤制，每趟都有限量且不得後補，加上油料費所費不貲，提早返港恐賠本，只能強壓驚魂後繼續捕魚，應該就是船長繼續捕撈的原因。

    海巡署於19日上午9時接獲農業部漁業署通報，指琉球籍「昇漁豐」號漁船於19日凌晨0時許，於鵝鑾鼻東南方91浬海域作業時，遭菲律賓海巡登檢帶返菲國BOSCO港查察。海巡署獲報後立即派遣台菲海域巡弋任務之「旗津艦」前往應處，並透過外交手段與菲方進行聯繫，積極協調妥處。

    昨天下午1時許經海巡署積極會同各單位協調聯繫，菲國釋放「昇」船及船員（1台4印），均未遭裁罰及扣押，並由「旗津艦」與「昇」船於我國護魚南界線會合後確認人船均安，船長表示無需進一步協助，「旗津艦」續於台菲海域執行護漁任務。

    漁業界人士表示，今年首度祭出黑鮪魚標籤制，每艘漁船在出港前就要索取足額的標籤紙，依船體大小不一，總體捕撈在配額的一半以下時，以CT4噸級船為例，可領取30張標籤，每尾黑鮪魚都要標上，今年至今因為每趟限量，所以大多漁船都會捕完才返港，讓油料耗損的相對收穫最大化。

    昇漁豐號。（民眾提供）

    昇漁豐號。（民眾提供）

    昇船航跡圖。（徐富癸辦公室提供）

    昇船航跡圖。（徐富癸辦公室提供）

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